電影太好看？1女陸客戲院手機盜錄 恐遭求償

2018-04-14 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



台開金獅影城號稱有亞洲最好的4Ｄ電影院，之前還有厦門旅行社把組團來金門看電影。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 到電影院看電影，別拿手機亂錄影分享，小心觸法！知名導演盧貝松監製的《終極殺陣5》12日才在台放映，昨卻傳出有1名徐姓女陸客與友人，在電影院偷錄並上傳，戲院的工作人員從監視器中發現有異，立刻報警處理，警方表示，目前片商正打算提告，若遭求償，可能會賠很大。

開幕4年多的台開金獅影城，首次遇到客人盜錄的情況。據工作人員表示，昨天《終極殺陣5》下午16:10場次，由於是上班日，並未客滿，在電影播映沒多久，就從監視器中發現有2人用手機在盜錄，工作人員一發現，立刻報警。

金湖派出所獲報後，立刻到場處理，據處理員警表示，他們是接到「糾紛」的報案電話，到場時，發現2人高舉手機在盜錄，立刻請2人到旁協助調查，並告知電影有著作權，不能錄播內容。兩人表示，不知道這是犯法，還推說只錄10至15秒片段，上傳微信，應該沒犯法吧！

警方請2人留下相關資料，就讓他們離去。後來片商主動跟警方說，要提出告訴，警方今天也澄清，目前未限制兩人出境，將等到片商正式提告後，才會究辦。