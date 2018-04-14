跟元配離婚娶小三後 對方原形畢露每月金錢索求無度

2018-04-14 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



楊姓男子外遇丁姓女子，和元配離婚再跟丁女結婚，沒想到丁女婚後每月要花10萬元，每年還要他負擔近50萬的保險費、化妝品、首飾等費用；他入不敷出，再度提告與丁女離婚，另外又提告索討曾借錢給丁女付清544萬元房貸與卡債，要求丁女還錢，新北地院判決敗訴。

新北市楊姓男子提告主張，他與丁姓女子外遇，之後和元配在2014年離婚，同年丁女生下他的骨肉；沒想到他與丁女結婚後，丁女原形畢露，不僅每月向他索討10萬元花用，每年還要買12萬元的化粧品，更要他負擔女兒每年保險費30萬元，另外還曾要求買各要價50多萬元的項鍊、戒指。

丁女甚至要求將房子過戶過她名下，楊表示不堪丁女在金錢上索求無度，前年再次提起離婚訴訟，雙方鬧翻，丁女曾傳恐嚇訊息，也被依恐嚇罪判處拘役50日。

楊主張，和丁女結婚後，借款丁女544萬元，讓她去償還先前購屋的房貸與卡債，他要求丁女還錢。

丁女表示，當時是因楊名下的房產還有2800多萬元房貸，所以協議先清償一間房貸，楊給她522萬元付房貸，另外22萬元是用來支應家庭、小孩的開銷。2人在婚前同居時，她也有出資188萬元當做購置新房的頭期款，她認為夫妻間的金錢往來是共有，從未提到借款或贈與。