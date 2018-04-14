影／遭網友指控闖民地移車開紅單 警澄清執法無不當

2018-04-14 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南林姓網友今在臉書社群《白色豪門企業》PO文「真的缺很大？有這麼缺業績嗎？ 」質疑員警闖私人土地移動機車，偽造開單紀錄，引起軒然大波。警方還原當天現場，稱盤查時發現林身上酒味甚濃，依法實施酒測，但當事人拒測，依規定舉發並移置車輛保管。警方強調，將當事人騎乘的機車從大門外廣場牽移保管，並非從社區內私人土地將機車移出，執法過程並無不當。

林質疑，員警跟到家裡來，為了捏造開單地點，還在私人的土地上移動車輛，好捏造告發地點。不但附上該張紅單及監視器畫面，質疑警方「硬要」、「撿軟的」、「欠所費」，怎麼可以到社區內私人土地將機車移出呢？

台南市警一分局文化派出所及交通組出面，還原當天現場。交通組長洪百亮說，1月23日1時許，員警執行巡邏勤務，行經東區崇明路段，見一民眾駕駛機車行車不穩，尾隨待機攔查，陸續以喇叭及口頭示意對方路邊停車受檢，但當事人回過頭看了一看不予理會，並加速駛離。

洪百亮說，員警在社區大門外廣場，將當事人攔下，盤查時發現其身上酒味甚濃，依法實施酒測，但對方拒絕受測，經告知拒測處罰相關規定，依規定舉發並移置車輛保管。他強調，員警攔停男子地點，在社區大門外廣場，為開放空間且有設置障礙籓籬或界標區別公、私領域，堪認為供一般公眾往來通行的道路。

洪百亮說，當事人拒測，依據道路交通管理處罰條例規定，應移置車輛保管，員警完成告發程序後，才將男子騎乘的機車從廣場牽移保管，並非在社區內私人土地將車輛移出，執法過程並無不當。