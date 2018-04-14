阿伯娶3妻生4子女 為何只2人要付扶養費？

2018-04-14 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園市李姓男子年輕時先後迎娶3位妻子，三段婚姻生下4名子女，後來都以離婚收場，子女都跟媽媽過活，如今李男已72歲，慢性病纏身，無謀生能力，3位前妻不願接濟，他向3名子女請求扶養費。

李老先生指出，另一個兒子因身心障礙，無謀生能力，住在教養院，所以不向他請求扶養費。

法院審理時，被請求付扶養費的3名子女都未到庭陳述，也沒提出答辯。