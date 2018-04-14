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阿伯娶3妻生4子女 為何只2人要付扶養費？

2018-04-14 16:13聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市李姓男子年輕時先後迎娶3位妻子，三段婚姻生下4名子女，後來都以離婚收場，子女都跟媽媽過活，如今李男已72歲，慢性病纏身，無謀生能力，3位前妻不願接濟，他向3名子女請求扶養費。

李老先生指出，另一個兒子因身心障礙，無謀生能力，住在教養院，所以不向他請求扶養費。

法院審理時，被請求付扶養費的3名子女都未到庭陳述，也沒提出答辯。

法官以老先生在子女年幼時都扶養過，因其中2名子女已成年，有工作和收入，裁定他們每月各付1萬餘元給老父，最小的女兒因未成年，還在念書、沒收入，無扶養能力，法官裁定免付扶養費。

桃園市李姓老先生娶3妻生4子女，離婚後獨自生活，向子女請求扶養費。圖／桃園地院法...
桃園市李姓老先生娶3妻生4子女，離婚後獨自生活，向子女請求扶養費。圖／桃園地院法庭、報系資料照
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