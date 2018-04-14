影╱BMW騎上馬自達歪一邊 他下車說「車我爸的」

2018-04-14 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市豐原警分局交通分隊昨天深夜11時許，在台74線快速道路，處理羅姓男子開車酒駕自撞護欄的車禍，警方在現場進行交通管制，未料開著要價200萬的BMW休旅車的林姓男子未注意到車前狀況，先撞向停在外側車道的巡邏車後，再撞上前方駕駛馬自達的陳姓男子，林下車後辯稱，「煞車不及，車子是爸爸的」，警方與陳將依車輛毀損狀況，向林求償。

台中市豐原警分局交通分隊表示，昨天深夜11時40分，在台74線快速道路往太平區方向21K處發生一起羅姓男子（35歲）酒駕自撞路旁護欄的事故，經酒測，羅的酒測值為0.61毫克，警方在處理事故時，安排巡邏車在事故現場前1的外側車道進行交通管制。

經調查，林姓男子（20歲）駕駛的BMW休旅車行經該處時，疑因未注意車前狀況，先撞路旁巡邏車後，再撞前方行駛在中間車道、已減速行駛的馬自達陳姓駕駛（27歲），兩車還疊羅漢，馬自達的引擎蓋被撞到掀起來，林、陳二人都沒有酒駕，陳下車時驚魂未定，「都不知道發生什麼事！」