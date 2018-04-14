周泓旭喊話 王丹：難想像僅是剛畢業的普通學生

2018-04-14 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



來台念碩士的陸生周泓旭，涉替「大陸黨務機關」發展組織，台北地院依國家安全法判1年2月徒刑。高等法院昨開庭審理，他出庭前表示，「如果台灣司法一定要把我塑造成一個共諜的話，我希望我會是最後一個」。對此，民運人士王丹在臉書表示，如果是一般的中生，遇到這樣的指控，恐怕早就目瞪口呆，不知所措了。