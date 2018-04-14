降假釋門檻解決監獄超額？李茂生：想看立委腦袋裝什麼

2018-04-14 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



監獄人滿為患，立委林岱樺、陳雪生等提案修改刑法，盼降低假釋門檻，規定若犯人是初犯且再犯率低的罪行，只要執行刑期逾1/3，就可以申請假釋，引發爭議。對此，台大法律系教授李茂生在臉書表示，聽聞某些立委想要降低假釋門檻，解決監獄擁擠問題。「真的想撬開他們的腦袋瓜，看看到底裡面裝了什麼」。

他說，我國確實超額收容，目前也有計畫增加收容量，來解決這個問題。如果完成北監、八德監等的改建，那麼增加萬名收容量，也是沒問題的。

他指出，日本1億2000萬人口，除21世紀初，收容量高達8萬以外，都維持在6萬人左右的收容。而我國2300萬人口，同樣也是收容6萬餘人。以人口比而言，我國確實是個監禁大國。問題是用降低假釋門檻可不可能解決問題？假釋的申請權掌握在監獄當局，而核可權則是掌握在矯正署手中，只要政策明確，或許可以暫時減輕收容負擔，但是就長久的眼光而言，他不相信，假釋制度的修訂會改變收容量。

「我國6萬餘受刑人中，3萬為毒，1萬為酒」。李茂生說，酒與毒的問題不僅單純是個成癮的事情而已，更重要的是社會連結。這些人在進入監獄時，被強制地切斷了社會聯繫，出獄後也無能修復社會聯繫，再度入獄，幾乎是避免不了。換句話說，縱然當局配合假釋門檻降低的政策，積極適用假釋制度，減短服刑期間，但是這僅是加快旋轉門的速度而已。以往要花個3分鐘才能進出的人，將來僅需花費1分鐘就可以進出。矯正當局與立法當局，僅是在旋轉門上加了潤滑油而已。