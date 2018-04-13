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高市議員蘇炎誠周五晚遭2男伏擊 臀部受傷

2018-04-13 22:42聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市議員蘇炎城今天晚間7點25分在鳳山區自家經營餐廳門口前，遭2名蒙面男子持木棍、噴霧器攻擊，蘇的臀部被棍子打到，臀部受傷，隨後到醫院驗傷，警方追查，2蒙面男搭同一台計程車前往與離去，警方已找到計程車司機，積極偵辦中。

高市議員蘇炎城今晚在自家餐廳門口前遭2男伏擊，臀部受傷，警方偵辦中。圖／翻攝臉書...
高市議員蘇炎城今晚在自家餐廳門口前遭2男伏擊，臀部受傷，警方偵辦中。圖／翻攝臉書高雄市議員蘇炎城
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