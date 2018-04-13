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合法台彩掩護地下簽賭 34間彩券行捲入

2018-04-13 15:56聯合報 記者李奕昕╱即時報導

曾經營彩券行的陳姓男子，涉嫌以合法彩券行掩護地下簽賭，以台灣彩券「賓果賓果」為標的，招攬賭客下注，全台34間彩券行涉入，警方查獲陳等34人，清查經手賭資高達2億元，獲利1千2百萬元。

警方調查，陳姓男子（53歲）自稱中華民國公益彩券經銷商商業同業公會理事長，去年中旬起涉嫌架設賭博網站，採用台灣彩券「賓果賓果」開獎機制，夥同多間彩券行提供簽注。

賭客在彩券行付現金購買點數，取得帳號及密碼，現場連線賭博網站下注，賠率優於台彩，以4星全中為例，可獲50倍獎金，比台彩高10倍，若5星全中，賠率300倍，比台彩多50倍，可向彩券行將點數兌換現金。

新北市汐止區1名從事粗工男子，不滿下注賠錢，去年底向警方檢舉，刑事局偵九大隊第二隊蒐證追查，今天搜索34間彩券行，拘提陳等7人，包括其女友及兒子，帶回27名彩券行負責人及員工，查扣大批電腦主機及300多萬元現金。

陳供稱，每間彩券行月營業額達50萬元，經銷商僅分得4萬元，實在賺太少，才會自行經營簽賭。

警方掌握彩券行配合陳簽賭，包括台北及新北市18間、彰化縣市8間、高雄市8間，每下注100元，可抽取1.5元手續費，全案依賭博罪嫌移送法辦，將函文主管財政機關參處。

曾經營彩券行的陳姓男子，涉嫌以合法彩券行掩護地下簽賭，以台灣彩券「賓果賓果」為標...
曾經營彩券行的陳姓男子，涉嫌以合法彩券行掩護地下簽賭，以台灣彩券「賓果賓果」為標的，招攬賭客下注，全台34間彩券行涉入。記者李奕昕／翻攝
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曾經營彩券行的陳姓男子，涉嫌以合法彩券行掩護地下簽賭，以台灣彩券「賓果賓果」為標的，招攬賭客下注，全台34間彩券行涉入。記者李奕昕／翻攝
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彩券行賭博簽賭

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