親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
失事黑鷹撈起
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

錄影勸酒惹阿Ben發火 利菁節目發聲明澄清未勸酒

募兵制是逃避公民責任的最好藉口

「牛頭牌」好帝一逃漏稅起訴6人 負責人劉珀秀財產遭扣押

2018-04-13 12:53聯合報 記者邵心杰╱即時報導

檢方扣押劉的不法所得，台銀動用點鈔機逐一清點大筆現金。記者邵心杰／翻攝
檢方扣押劉的不法所得，台銀動用點鈔機逐一清點大筆現金。記者邵心杰／翻攝
分享

國內生產「牛頭牌」沙茶醬而聞名的好帝一公司，被控以虛設紙上境外公司隱匿海外營收，經台南地檢署1年多來調查，發現好帝一涉逃漏營利事業所得稅高達1 億1686 萬多元，總經理劉珀秀則涉業務侵占金額高達3億5961萬多元，認為劉等6人犯罪事證明確，今天依違反商業會計法起訴，並扣押劉名下不動產及帳戶存款3億5741萬元。

起訴書指出，遭起訴6人分別是劉珀秀是好帝一公司總經理兼財務經理，也是該公司實際負責人，傅姓、林姓為前後任副總經理，蔡姓女子則財務課課長；梁姓、胡姓女子則為外貿業務承辦人員。

檢方調查，劉自2003年4 月8 日起，以不知情的友人掛名擔任模里西斯H.L.I.、美國TOP GRADE、CALIFORNIA等紙上境外公司負責人；2012年起，再以同樣手法於香港、汶萊設立CHASEGOLD、OCEANVIEW、KEYONG、NOBLEWAY等紙上境外公司，並分別開立境外金融帳戶。

2006年到2016年間，劉珀秀藉由好帝一公司把牛頭牌沙茶醬、紅蔥醬等產品銷往美國及加拿大經銷商ROXY、CANDA、LOC-SKY 及C.T.等公司機會，逃漏營利事業所得稅。劉先指示傅、林決定產品實際銷售價格，再指示梁女、胡女等人填製實際銷售金額七成的商業發票及統一發票，作為出口報關的價格。

檢方查出，名義上，好帝一公司先行以七折價額，銷售牛頭牌沙茶醬等產品予TOP GRADE、 CALIFORNIA、 CHASE GOLD、 OCEANVIEW、KEYONG、 NOBLEWAY等紙上境外公司，再由紙上境外公司以全額銷售給美加地區的ROXY公司等經銷商。實際上，好帝一公司是以全額直接銷售產品到上開美加地區的ROXY公司等經銷商。

劉再以H.L.I.境外公司名義開立實際銷售價格的商業發票給ROXY公司等經銷商，並指定經銷商將實際交易貨款，匯入H.L.I.公司境外金融帳戶。梁女、胡女、蔡女再分工自H.L.I.公司的境外金融帳戶將上述匯入金額七成的款項，匯款至虛偽向好帝一公司購買產品的TOP GRADE 等其他紙上境外公司的境外金融帳戶後，再從TOP GRADE等紙上境外公司帳戶匯款至好帝一公司外匯帳戶。

相關人員完成TOP GRADE等紙上境外公司支付七成貨款給好帝一公司的買賣流程假象後，蔡女再填製不實會計憑證等，據以申報好帝一公司營利事業所得稅結算申報書，隱匿好帝一公司實際銷貨收入。

檢方統計，從2006年起到2016年間，短報銷貨收入總計4億900萬5508元，逃漏營利事業所得稅總計1億1686萬1360元。劉則利用實際掌控公司業務、財務機會，將好帝一公司截留在境外H.L.I.公司境外金融帳戶款項，匯入他所掌控的境外金融帳戶，作為投資理財、借款他人或家庭開銷之用，共侵占該等帳戶內款項3億5961萬8386元。

檢方在好帝一公司總經理劉珀秀住宅衣櫥內找到大批紙箱，裡頭都是白花花的千元現鈔。記...
檢方在好帝一公司總經理劉珀秀住宅衣櫥內找到大批紙箱，裡頭都是白花花的千元現鈔。記者邵心杰／翻攝
分享
檢調人員在劉住宅內起出藏匿的紙盒，裡頭也都是現金。記者邵心杰／翻攝
檢調人員在劉住宅內起出藏匿的紙盒，裡頭也都是現金。記者邵心杰／翻攝
分享

外匯香港加拿大

相關新聞

離婚婦在群組大寫前夫婚外情 法官判她要賠10萬元

2018-04-13 11:10

蒙冤？周泓旭：盼我是台灣司法塑造的最後一個共諜

2018-04-13 09:54

秦儷舫涉貪出庭：從政這麼久 身心倶疲

2018-04-13 12:55

老闆毒殺同性愛侶仍判18年 轉頭問母：那A安捏？

2018-04-13 10:38

高中程度滿23歲 可任國民法官參審重案

2018-04-13 00:58

洩聯發科上億機密給高通 工程師判2年緩刑

2018-04-13 00:49

網購瑪爾濟斯有病爆糾紛 動保所循線逮飼主重罰10萬元

2018-04-12 20:38

保險公司注意 偽造醫院診斷書詐領99%像真的

2018-04-12 20:34

影／竊賊脫鞋赤腳進屋行竊 拖鞋成了破案關鍵

2018-04-12 20:29

生父不願扶養 單親媽：「再苦也要讓女兒念大學」

2018-04-12 19:41

夾娃娃機占用騎樓勸不聽 警方當廢棄物統統送垃圾場

2018-04-12 19:18

UBA變搏擊？球員毆人鼻樑遭傷害罪起訴

2018-04-12 18:40

員警勝訴又一例！ 惡男刺傷警要賠償15萬

2018-04-12 18:26

丁小芹賣假包判3年半 法院：比普通詐欺還嚴重

2018-04-12 17:36

高雄岡山鎮公所工程弊案 鎮長、鎮民代表主席判重刑

2018-04-12 17:35

「這時候哪有人在施工」 嘉市警二分局長線上逮竊賊

2018-04-12 16:58

嫌夫只賺36K、非富二代 婚離了 兒監護權也飛了

2018-04-12 16:20

丁小芹賣假包涉詐欺判3年6月 若確定恐坐牢

2018-04-12 16:14

新娘染性病夫「不敢要」 她竟到酒店上班

2018-04-12 16:03

不懂法律可當「國民法官」論罪量刑不再由職業法官獨斷

2018-04-12 15:49

童仲彥涉以助理名義詐財 證人：當議員助理好威風！

2018-04-12 15:07

陳福祥奪2命判死被撤銷 法官：未達反社會人格標準

2018-04-12 15:06

推倒總統維安電檢門 律師無罪確定

2018-04-12 14:42

賣飼料油給頂新正義 永成總經理從15年改判4年半

2018-04-12 13:28

可惡！偽造高雄地區醫院診斷書 詐理賠1千多萬

2018-04-12 13:15

拿聯發科的秘密向高通做簡報 工程師想賠100萬遭拒

2018-04-12 12:31

興亞營造老闆卓燦然 炒作金雨企業股票遭訴

2018-04-12 12:03

法院認證！推倒總統維安電檢門 律師無罪確定

2018-04-12 11:46

影／警車追闖紅燈機車撞到另一輛機車 人車驚險彈飛

2018-04-12 11:35

偷飯糰辯稱「只是還沒結帳」 男子連博美狗也偷

2018-04-12 11:02

男酒駕不服吊照又罰鍰提告遭駁 法官：這是兩個行為

2018-04-12 10:46

撫摸老友7歲孫女下體 他15萬換緩刑

2018-04-12 09:43

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

聯結車國3龍潭段失控橫躺 北上中斷車流塞爆了

2018-04-12 13:36

黑鷹蘭嶼墜海打撈上岸 機上6人只找到2具遺體

2018-04-12 16:19

蘭嶼失聯黑鷹打撈上岸 發現2遺體尚待確認身分

2018-04-12 15:11

丁小芹賣假包涉詐欺判3年6月 若確定恐坐牢

2018-04-12 16:14

半小時交火200槍！攻堅2警重傷 卻堅持對方先上救護車...

2018-04-13 10:00

台大醫、北一女都受害 色狼女廁變態偷拍4年

2018-04-12 19:30

失事黑鷹黑盒子已撈起 機組員病患4人恐長埋深海

2018-04-12 22:11

失聯黑鷹發現兩遺體 飛安會：將解讀黑盒子

2018-04-12 15:54

黑鷹尋獲遺體 台東地檢署初步研判是2名女性

2018-04-12 20:06

名導演臉書嗆慈湖潑漆青年「去死」 這下挨告了

2018-04-12 15:09

背著年薪3千萬老公 人妻約打工仔兩度開房

2018-04-12 22:12

年收3千萬台中補教名師想不開 4千萬豪宅上吊尋短亡

2018-04-12 16:50

小小孩遊歐洲整趟哭鬧 團員怒罵媽：不會抓起來打死？

2018-04-13 10:44

夾娃娃機占用騎樓勸不聽 警方當廢棄物統統送垃圾場

2018-04-12 19:18

千米深海成功打撈黑鷹 銓日儀創國內史上首例

2018-04-13 00:21

幾條雞絲、半顆蛋…雞魯便當90元 網友轟太離譜

2018-04-12 16:03

賣飼料油給頂新正義 永成總經理從15年改判4年半

2018-04-12 13:28

說出來煩惱會像魔法1秒不見 小三女童暖言阻女子尋短

2018-04-12 15:55

撈起失聯黑鷹 只剩不成形中段機身

2018-04-12 17:57

網購瑪爾濟斯有病爆糾紛 動保所循線逮飼主重罰10萬元

2018-04-12 20:38

「這時候哪有人在施工」 嘉市警二分局長線上逮竊賊

2018-04-12 16:58

脅迫女大生口交 還簽「主奴合約」

2018-04-12 17:44

陳福祥奪2命判死被撤銷 法官：未達反社會人格標準

2018-04-12 15:06

欠債被拘禁毆打和剃髮 男子不堪凌虐身亡

2018-04-12 22:55

逆子不滿父親碎念「飯菜沒冰」 雙手持雙刀追殺

2018-04-12 20:02

狂阿公帶槍去國小探孫 嚇壞老師與學童

2018-04-12 13:27

黑鷹殘骸明天運回高雄 打撈任務史上最難

2018-04-12 16:57

男大生性侵女同學還說你情我願 判3年半

2018-04-12 15:08

黑鷹打撈出水 正駕駛女兒勇敢面對：爸爸放心飛吧

2018-04-13 09:45

新娘染性病夫「不敢要」 她竟到酒店上班

2018-04-12 16:03

高雄岡山鎮公所工程弊案 鎮長、鎮民代表主席判重刑

2018-04-12 17:35

嫌夫只賺36K、非富二代 婚離了 兒監護權也飛了

2018-04-12 16:20

美女秘書自拍裸照送老闆 被老闆娘瞄到辯：不知動機

2018-04-13 12:17

黑鷹失事67天殘骸撈起 找到兩女性遺骸

2018-04-13 00:08

萬華阿公店驚傳槍響！警抓到對空鳴槍角頭

2018-04-12 13:37

影／竊賊脫鞋赤腳進屋行竊 拖鞋成了破案關鍵

2018-04-12 20:29

台東地檢署證實 黑鷹機體有2具遺體

2018-04-12 15:58

洩聯發科上億機密給高通 工程師判2年緩刑

2018-04-13 00:49

一千公尺深海…打撈墜海黑鷹 史上最難

2018-04-12 23:46

老翁登獨立山 倒臥阿里山森鐵隧道口無生命跡象

2018-04-12 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top