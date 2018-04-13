「牛頭牌」好帝一逃漏稅起訴6人 負責人劉珀秀財產遭扣押

2018-04-13 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



檢方扣押劉的不法所得，台銀動用點鈔機逐一清點大筆現金。記者邵心杰／翻攝 分享 facebook

國內生產「牛頭牌」沙茶醬而聞名的好帝一公司，被控以虛設紙上境外公司隱匿海外營收，經台南地檢署1年多來調查，發現好帝一涉逃漏營利事業所得稅高達1 億1686 萬多元，總經理劉珀秀則涉業務侵占金額高達3億5961萬多元，認為劉等6人犯罪事證明確，今天依違反商業會計法起訴，並扣押劉名下不動產及帳戶存款3億5741萬元。

起訴書指出，遭起訴6人分別是劉珀秀是好帝一公司總經理兼財務經理，也是該公司實際負責人，傅姓、林姓為前後任副總經理，蔡姓女子則財務課課長；梁姓、胡姓女子則為外貿業務承辦人員。

檢方調查，劉自2003年4 月8 日起，以不知情的友人掛名擔任模里西斯H.L.I.、美國TOP GRADE、CALIFORNIA等紙上境外公司負責人；2012年起，再以同樣手法於香港、汶萊設立CHASEGOLD、OCEANVIEW、KEYONG、NOBLEWAY等紙上境外公司，並分別開立境外金融帳戶。

2006年到2016年間，劉珀秀藉由好帝一公司把牛頭牌沙茶醬、紅蔥醬等產品銷往美國及加拿大經銷商ROXY、CANDA、LOC-SKY 及C.T.等公司機會，逃漏營利事業所得稅。劉先指示傅、林決定產品實際銷售價格，再指示梁女、胡女等人填製實際銷售金額七成的商業發票及統一發票，作為出口報關的價格。

檢方查出，名義上，好帝一公司先行以七折價額，銷售牛頭牌沙茶醬等產品予TOP GRADE、 CALIFORNIA、 CHASE GOLD、 OCEANVIEW、KEYONG、 NOBLEWAY等紙上境外公司，再由紙上境外公司以全額銷售給美加地區的ROXY公司等經銷商。實際上，好帝一公司是以全額直接銷售產品到上開美加地區的ROXY公司等經銷商。

劉再以H.L.I.境外公司名義開立實際銷售價格的商業發票給ROXY公司等經銷商，並指定經銷商將實際交易貨款，匯入H.L.I.公司境外金融帳戶。梁女、胡女、蔡女再分工自H.L.I.公司的境外金融帳戶將上述匯入金額七成的款項，匯款至虛偽向好帝一公司購買產品的TOP GRADE 等其他紙上境外公司的境外金融帳戶後，再從TOP GRADE等紙上境外公司帳戶匯款至好帝一公司外匯帳戶。

相關人員完成TOP GRADE等紙上境外公司支付七成貨款給好帝一公司的買賣流程假象後，蔡女再填製不實會計憑證等，據以申報好帝一公司營利事業所得稅結算申報書，隱匿好帝一公司實際銷貨收入。