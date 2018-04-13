遭查獲違法賣消炎藥 國術館負責人喊冤

2018-04-13 12:53 中央社 苗栗縣13日電



苗栗縣竹南鎮一家國術館負責人，沒有醫療證照，卻為民眾接骨、推拿，販售消炎、止痛藥，昨天才被依涉嫌違反藥事法送辦，交保後，今天仍照常營業，並喊冤「藥是市場買來，只賣出5瓶而已」。

國術館負責人被依涉嫌違反藥事法送辦。 示意圖／PIXABAY 分享 facebook

苗栗縣衛生局接獲民眾檢舉，69歲張姓男子在竹南鎮經營開設國術館，無醫師、藥劑師及藥商執照，卻為人接骨、推拿，每次收費新台幣300至500元，並涉嫌違法自行製作消炎膠囊及消炎藥粉，聲稱具有療效，以每罐1000元對外販售。

苗栗縣警察局刑警大隊會同衛生局人員，昨天持搜索票前往國術館查緝，果然起出大量「羊骨鈣錠」及不明藥粉、藥用藥酒、自製薑黃貼布。

衛生局藥政科指出，根據民眾檢舉內容，張男對外販售藥品時聲稱是按「祖傳秘方」自製藥品，不料，面對警方上門查緝又改口稱「市場買來的」。

警方調查，張男沒有醫師、藥劑師或藥商等執照，在地方上營業近30年。衛生局醫政科長古智誠表示，國術館被歸為民俗調理業者，可從事一般按摩、舒壓推拿，若涉及接骨、宣稱療效甚至販賣藥物等行為則已觸法。

刑大副大隊長陳健民表示，張男所販售的藥物，宣稱具有止痛、消炎等效果，總共賣出多少數量，還待進一步追查，但藥物來源不明，衛生局已抽樣檢驗，呼籲民眾不要隨意服用，以免花錢傷身，並依違反藥事法移送法辦。

不過被查獲的國術館，今天仍開門做生意，張男說「有稍微冤枉」，平常除推拿外，只用生薑製作酸痛貼布，被查扣的藥物也都是從市場所購買而來，「只有賣5瓶而已，就遭人舉報」。