蒙冤？周泓旭：盼我是台灣司法塑造的最後一個共諜

2018-04-13 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



來台念碩士的陸生周泓旭，涉替「大陸黨務機關」發展組織，台北地院依國家安全法判他1年2月徒刑。高等法院上午開庭審理，將辯論終結，他出庭前表示「如果台灣司法一定要把我塑造成一個共諜的話，我希望我會是最後一個」。

周泓旭出庭前稱「如果台灣司法一定要把我塑造成一個共諜的話，我希望我會是最後一個」。 記者王宏舜／攝影 分享 facebook

周堅稱遭調查局國家安全維護處設局、誤導，特別委任「時代力量」創黨成員劉繼蔚為律師，劉前天臨時聲請勘驗調查局詢問光碟，高院昨天花3小時勘驗，補記上「嗯嗯..」、「我再想想」、「我去上個廁所」等漏記的語句。

周泓旭則說，「昨天的勘驗有很多問題」。

畢業於國立政治大學企研所的陸生周泓旭，去年2月再以商務名義來台。台北地檢署控周涉嫌接受「大陸地區黨務機構」李姓秘書委託，遊說一名有機會接觸外交公務文件的「A男」為中國工作，承諾給他每季1萬美元報酬，但A男不同意，周任務失敗。

周聲請傳王炳忠、王父王進步、林明正、侯漢廷、陳斯俊等人作證。高院3月2日原安排王進步父子出庭，但周卻出招解除王可富等3名律師委任，致當天開庭時沒辯護律師。周泓旭後來改委任劉繼蔚為律師。

周泓旭稱，依卷證資料，Ａ男根本不是台灣外交工作人員，而是台灣軍情局少校，整件事是軍情局「自導自演的鬧劇」。