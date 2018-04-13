高中程度滿23歲 可任國民法官參審重案

2018-04-13 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



屏東地方法院日前進行國民參審模擬法庭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院會昨通過司法院函送的「國民參與刑事審判法」草案，未來完成立法程序後，刑事重案的論罪量刑，不再只由職業法官論斷，也將納入人民意見。草案引進「國民法官」，對最輕本刑為有期徒刑七年以上之罪，及故意犯罪因而致人於死的公訴案件，第一審地方法院均應行「國民參與審判」，由職業法官三人及國民法官六人組成，共同進行審判。

國民參審案件的評議，採秘密進行。在論罪部分，要判被告有罪，必須「包含國民法官和職業法官在內達三分之二以上」同意，也就是說，一旦三名職業法官都認為無罪，即使六名國民法官皆認有罪，也無法判決有罪；至於科刑評議，則採六名法官過半數意見決定。

該草案將由行政及司法兩院會銜，函請立法院審議。行政院長賴清德表示，這是為回應司改國是會議決議，推動國民參與刑事審判，由國民法官親自參與全程審理程序，並與職業法官立於平等立場，相互討論評議，進而形成最終決定，以彰顯國民主權理念及涵養公民責任。

賴清德表示，藉由國民參與，可提升司法審判的透明度，增補法院判斷的視角與內涵，從而增進人民對於司法的信賴。

除了國民法官之外，另有「備位國民法官」，於國民法官不能執行其職務時，依序遞補。草案規定，凡年滿廿三歲、在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上，具高中職以上或同等學力的國民，均具有擔任國民法官、備位國民法官的積極資格。

草案規定，國民有擔任國民法官的權利與義務，候選國民法官無正當理由不到場或虛偽、拒絕陳述，得處六萬元以下罰鍰。