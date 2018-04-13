親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
失事黑鷹撈起
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高中程度滿23歲 可任國民法官參審重案

2018-04-13 00:58聯合報 記者林河名／台北報導

屏東地方法院日前進行國民參審模擬法庭。 圖／聯合報系資料照片
屏東地方法院日前進行國民參審模擬法庭。 圖／聯合報系資料照片
分享

行政院會昨通過司法院函送的「國民參與刑事審判法」草案，未來完成立法程序後，刑事重案的論罪量刑，不再只由職業法官論斷，也將納入人民意見。草案引進「國民法官」，對最輕本刑為有期徒刑七年以上之罪，及故意犯罪因而致人於死的公訴案件，第一審地方法院均應行「國民參與審判」，由職業法官三人及國民法官六人組成，共同進行審判。

國民參審案件的評議，採秘密進行。在論罪部分，要判被告有罪，必須「包含國民法官和職業法官在內達三分之二以上」同意，也就是說，一旦三名職業法官都認為無罪，即使六名國民法官皆認有罪，也無法判決有罪；至於科刑評議，則採六名法官過半數意見決定。

該草案將由行政及司法兩院會銜，函請立法院審議。行政院長賴清德表示，這是為回應司改國是會議決議，推動國民參與刑事審判，由國民法官親自參與全程審理程序，並與職業法官立於平等立場，相互討論評議，進而形成最終決定，以彰顯國民主權理念及涵養公民責任。

賴清德表示，藉由國民參與，可提升司法審判的透明度，增補法院判斷的視角與內涵，從而增進人民對於司法的信賴。

除了國民法官之外，另有「備位國民法官」，於國民法官不能執行其職務時，依序遞補。草案規定，凡年滿廿三歲、在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上，具高中職以上或同等學力的國民，均具有擔任國民法官、備位國民法官的積極資格。

草案規定，國民有擔任國民法官的權利與義務，候選國民法官無正當理由不到場或虛偽、拒絕陳述，得處六萬元以下罰鍰。

國民法官

相關新聞

洩聯發科上億機密給高通 工程師判2年緩刑

2018-04-13 00:49

網購瑪爾濟斯有病爆糾紛 動保所循線逮飼主重罰10萬元

2018-04-12 20:38

保險公司注意 偽造醫院診斷書詐領99%像真的

2018-04-12 20:34

影／竊賊脫鞋赤腳進屋行竊 拖鞋成了破案關鍵

2018-04-12 20:29

生父不願扶養 單親媽：「再苦也要讓女兒念大學」

2018-04-12 19:41

夾娃娃機占用騎樓勸不聽 警方當廢棄物統統送垃圾場

2018-04-12 19:18

UBA變搏擊？球員毆人鼻樑遭傷害罪起訴

2018-04-12 18:40

員警勝訴又一例！ 惡男刺傷警要賠償15萬

2018-04-12 18:26

丁小芹賣假包判3年半 法院：比普通詐欺還嚴重

2018-04-12 17:36

高雄岡山鎮公所工程弊案 鎮長、鎮民代表主席判重刑

2018-04-12 17:35

「這時候哪有人在施工」 嘉市警二分局長線上逮竊賊

2018-04-12 16:58

嫌夫只賺36K、非富二代 婚離了 兒監護權也飛了

2018-04-12 16:20

丁小芹賣假包涉詐欺判3年6月 若確定恐坐牢

2018-04-12 16:14

新娘染性病夫「不敢要」 她竟到酒店上班

2018-04-12 16:03

不懂法律可當「國民法官」論罪量刑不再由職業法官獨斷

2018-04-12 15:49

童仲彥涉以助理名義詐財 證人：當議員助理好威風！

2018-04-12 15:07

陳福祥奪2命判死被撤銷 法官：未達反社會人格標準

2018-04-12 15:06

推倒總統維安電檢門 律師無罪確定

2018-04-12 14:42

賣飼料油給頂新正義 永成總經理從15年改判4年半

2018-04-12 13:28

可惡！偽造高雄地區醫院診斷書 詐理賠1千多萬

2018-04-12 13:15

拿聯發科的秘密向高通做簡報 工程師想賠100萬遭拒

2018-04-12 12:31

興亞營造老闆卓燦然 炒作金雨企業股票遭訴

2018-04-12 12:03

法院認證！推倒總統維安電檢門 律師無罪確定

2018-04-12 11:46

影／警車追闖紅燈機車撞到另一輛機車 人車驚險彈飛

2018-04-12 11:35

偷飯糰辯稱「只是還沒結帳」 男子連博美狗也偷

2018-04-12 11:02

男酒駕不服吊照又罰鍰提告遭駁 法官：這是兩個行為

2018-04-12 10:46

撫摸老友7歲孫女下體 他15萬換緩刑

2018-04-12 09:43

祖母文盲難轉達兵單… 檢引憲法 役男出外不算逃兵

2018-04-12 00:20

「鼎仔」圖像涉侵權 鼎泰豐遭訴

2018-04-12 00:10

宜蘭犯保分會缺經費 服務減量

2018-04-12 00:01

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

聯結車國3龍潭段失控橫躺 北上中斷車流塞爆了

2018-04-12 13:36

黑鷹蘭嶼墜海打撈上岸 機上6人只找到2具遺體

2018-04-12 16:19

蘭嶼失聯黑鷹打撈上岸 發現2遺體尚待確認身分

2018-04-12 15:11

拿聯發科的秘密向高通做簡報 工程師想賠100萬遭拒

2018-04-12 12:31

丁小芹賣假包涉詐欺判3年6月 若確定恐坐牢

2018-04-12 16:14

失聯黑鷹發現兩遺體 飛安會：將解讀黑盒子

2018-04-12 15:54

台大醫、北一女都受害 色狼女廁變態偷拍4年

2018-04-12 19:30

黑鷹尋獲遺體 台東地檢署初步研判是2名女性

2018-04-12 20:06

失事黑鷹黑盒子已撈起 機組員病患4人恐長埋深海

2018-04-12 22:11

正妹租房亂如廢墟 網友諷：出淤泥而不染

2018-04-12 11:39

年收3千萬台中補教名師想不開 4千萬豪宅上吊尋短亡

2018-04-12 16:50

背著年薪3千萬老公 人妻約打工仔兩度開房

2018-04-12 22:12

名導演臉書嗆慈湖潑漆青年「去死」 這下挨告了

2018-04-12 15:09

幾條雞絲、半顆蛋…雞魯便當90元 網友轟太離譜

2018-04-12 16:03

「哈她很久了」酒後憋不住 他硬上貌美女下屬

2018-04-12 11:34

說出來煩惱會像魔法1秒不見 小三女童暖言阻女子尋短

2018-04-12 15:55

法院認證！推倒總統維安電檢門 律師無罪確定

2018-04-12 11:46

賣飼料油給頂新正義 永成總經理從15年改判4年半

2018-04-12 13:28

夾娃娃機占用騎樓勸不聽 警方當廢棄物統統送垃圾場

2018-04-12 19:18

撈起失聯黑鷹 只剩不成形中段機身

2018-04-12 17:57

高雄新堀江商圈傳鬥毆 1男頭破血流送醫

2018-04-12 11:54

「這時候哪有人在施工」 嘉市警二分局長線上逮竊賊

2018-04-12 16:58

「工作很閒要耐得住寂寞」咖啡店徵人條件超爆笑

2018-04-12 10:30

狂阿公帶槍去國小探孫 嚇壞老師與學童

2018-04-12 13:27

新娘染性病夫「不敢要」 她竟到酒店上班

2018-04-12 16:03

男大生性侵女同學還說你情我願 判3年半

2018-04-12 15:08

黑鷹殘骸明天運回高雄 打撈任務史上最難

2018-04-12 16:57

網購瑪爾濟斯有病爆糾紛 動保所循線逮飼主重罰10萬元

2018-04-12 20:38

脅迫女大生口交 還簽「主奴合約」

2018-04-12 17:44

大坑知名飯店有暗房 詐團藏身騙華僑賺美金

2018-04-12 11:11

情何以堪！2年前喜得子 離婚後才知別人的

2018-04-12 12:04

嫌夫只賺36K、非富二代 婚離了 兒監護權也飛了

2018-04-12 16:20

逆子不滿父親碎念「飯菜沒冰」 雙手持雙刀追殺

2018-04-12 20:02

女子搖下車窗喊「救命」 民眾報警竟是夫妻吵架

2018-04-12 10:16

萬華阿公店驚傳槍響！警抓到對空鳴槍角頭

2018-04-12 13:37

千米深海成功打撈黑鷹 銓日儀創國內史上首例

2018-04-13 00:21

陳福祥奪2命判死被撤銷 法官：未達反社會人格標準

2018-04-12 15:06

台東地檢署證實 黑鷹機體有2具遺體

2018-04-12 15:58

高雄岡山鎮公所工程弊案 鎮長、鎮民代表主席判重刑

2018-04-12 17:35

欠債被拘禁毆打和剃髮 男子不堪凌虐身亡

2018-04-12 22:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top