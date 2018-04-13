洩聯發科上億機密給高通 工程師判2年緩刑

2018-04-13 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



2016年，聯發科發生工程師帶著價值上億的機密，跳槽高通的事件。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

聯發科魏姓工程師有意跳槽美商高通公司，拿聯發科新研發的雙相機技術等營業秘密向高通做簡報，離職時東窗事發，被控違反營業秘密法。魏審理時認罪，台北地院昨天判處魏拘役五十日，得易科罰金五萬元，緩刑二年，向公庫繳四十萬元。聯發科法務處長郭思吟說，被洩漏的機密「價值應有上億元」，「我們會上訴」。

辦過智財案的檢察官及律師都表示，本土科技業「帶槍投靠」的例子不算少，刑度判太輕，無法嚇阻相關犯罪發生，此外，大陸向台灣人才招手的「磁吸效應」正擴大中，法律若對本土科技業保護不周到，更會影響台灣產業的發展。

魏二○一○年進入聯發科，二○一五年轉多媒體研發部。二○一六年一月，聯發科競爭對手高通公司有意延攬他，魏聯繫並約好與高通三位美國總公司主管英文面試；為爭取機會，他將新的雙相機技術、晶片設計及相關演算法原始碼、手機軟體原始碼等檔案下載，存在筆電中。

魏回家將下載的相關檔案編製成「自動對焦技術簡報檔」共一三四張投影片，事先傳給高通主管；二○一六年一月廿二日到高通面試時，再向高通總公司高層做簡報，順利獲得錄取。

跳槽前，魏在聯發科辦理辭職手續，依規定接受稽核，被發現多次在聯發科的共用資料區異常、大量下載機密到公用桌機，再複製到外接硬碟，最後存入筆電；聯發科報案，魏被起訴。由於從他筆電查扣的資料近四百筆，法院開庭逐一確認有多少筆屬於機密，最後確認一百多筆智慧財產權屬於聯發科。

開庭時，魏向法官認罪、請求緩刑，法官問聯發科律師團意願，律師表示要請示董事長蔡明介再回覆，後來告訴法官蔡認為「公司紀律要維持」、「不同意判緩刑」。

台北地院指出，魏任職聯發科期間所掌握的職務內容，具有高度經濟價值，負有保密義務，但他於審理中數度想和解，雖未達成協議，不能完全歸責於他，判他緩刑。