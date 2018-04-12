約僱人員謊報預扣所得稅 詐得3.6萬退稅判2年

2018-04-12 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市那瑪夏區公所已解職林姓女僱員，被控2014年1月任內涉嫌謊報2013年預扣稅額，並登載在她職務製作所得稅扣繳申報書後，向國稅局詐騙退稅3萬6千元；橋頭地院認為林觸犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪，念在林坦承犯案，並退回詐騙所得，判處徒刑2年，褫奪公權2年，並應提供120小時義務勞務，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決說，林女（49歲）2013年2月起至2015年1月止，為經建課出納，依據支出傳票製作公庫支票、將支票交付給廠商、匯款或提領現金轉交廠商、申報區公所人員綜合所得稅扣繳等業務。

林女明知她每月薪資從未預扣所得稅，2014年1月在經建課辦公室，以辦公室電腦上網至高雄國稅局網站，利用填載區公所人員綜合所得稅扣繳資料職務上機會，將她2013年度預扣稅額為3萬6千元不實事項，虛偽登載於綜合所得稅扣繳申報書，並將假資料上傳至高雄國稅局申報，國稅局人員信以為真，2014年7月誤核定退稅3萬6千元至林女帳戶。

直至2015年，稅務員查核綜合所得稅扣繳情形，發現林女所得稅申報異常，經高雄市調查處法辦、起訴。