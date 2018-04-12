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員工爆好市多8大秘密 賣場從中間逛起…這天去購物最好

賣飼料油給頂新正義 永成總經理從15年改判4年半

2018-04-12 13:28聯合報 記者曹馥年╱即時報導

涉嫌將豬油摻飼料油賣給頂新正義的嘉義縣永成油脂總經理蔡鎮州、副總經理蔡耀鋐，3年前一審各被判處15年併科罰金2800萬元、8年徒刑。他們上訴台南高分院，合議庭認定蔡鎮州、蔡耀鋐是本案幫助犯而非正犯，改判蔡鎮州有期徒刑10月得易科罰金，4年6月不得易科罰金，併科罰金500萬元；蔡耀鋐有期徒刑1年8月得易科罰金，有期徒刑2年不得易科罰金，可上訴。

永成油脂及永成物料兩家公司，一審各開罰7500萬元及5500萬元，沒收犯罪所得6291萬餘元。二審因蔡鎮州等人被認定為幫助犯，兩間公司改判無罪。沒收犯罪所得約3400萬元。

同案被訴的久豐公司負責人邱飛龍，一審被判10年、併科罰金450萬元，負責廠務的邱麗品判9年。開罰久豐公司1000萬元，沒收犯罪所得82萬餘元。二審因只能確定他們賣假油上游油商林明忠，沒足夠證據證明兩人一起與正義公司賣假油詐財，去年改判邱飛龍應執行有期徒刑9年3月，併科罰金400萬元，罰金可易服勞役；邱麗品改判有期徒刑8年4月。開罰永豐公司900萬元，沒收犯罪所得75萬餘元。全案已上訴三審。

判決指出，永成從2011年底到2014年9月間，購入豬油原料、淋巴碎油，以製造飼料油脂的炸油鍋炸成豬油做基底，摻入回收油，賣給正義2400餘噸，共6800餘萬元。久豐則是從2007年1月到2014年9月，以豬油混入其他飼料油的偽豬油賣給正義公司，數量1721公噸，金額4590多萬元。正義把這些油製成食用油，轉銷下游廠商。

台南高分院合議庭認為，根據出貨單與發票，永成以飼料油行情賣油給正義，公司營業項目也明載銷售飼料油，欠缺證據證明永成把飼料油偽裝成食用油賣給正義公司。也無證據證明永成分配正義的獲利，或參與正義賣假食用豬油的犯行。

合議庭認為，蔡鎮州、蔡耀鋐經營飼料油脂10餘年，明知正義公司為國內知名製造、販售食用油品廠商，並無製造或販售飼料油脂，竟仍先後多次販賣飼料油脂給正義公司，提供助力，幫助正義公司得以攙偽假冒之方式，把飼料油加工精煉成食用油品販賣，詐騙消費者。原審未先認定正義公司為假油案正犯，蔡鎮州兩人為幫助犯，因此撤銷改判，依詐欺取財罪幫助犯、違反食品安全衛生管理法論刑。

合議庭另考量蔡鎮州僅幫助犯，攙偽油無證據證明會導致危害人體健康，永成油脂、永成物料停業中等由，沒收5成約3400萬元犯罪所得。

頂新集團旗下正義公司涉嫌將飼料油摻入食用豬油販售，原在一審被認定為受害者獲輕判的總經理何育仁與獲判無罪的正義公司，二審被高雄高分院認定知情買到的油摻有飼料油，逆轉重判何育仁11年徒刑，正義公司改判罰金3000萬元。賣油給正義公司的永成油脂、永成物料、久豐公司，審理中的案件也被牽動。

涉嫌賣飼料油給正義公司的永成油脂，總經理二審刑期縮水三分之一。圖為台南高分院。記...
涉嫌賣飼料油給正義公司的永成油脂，總經理二審刑期縮水三分之一。圖為台南高分院。記者曹馥年／攝影
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食用油義賣詐騙

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