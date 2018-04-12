賣飼料油給頂新正義 永成總經理從15年改判4年半

2018-04-12 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



涉嫌將豬油摻飼料油賣給頂新正義的嘉義縣永成油脂總經理蔡鎮州、副總經理蔡耀鋐，3年前一審各被判處15年併科罰金2800萬元、8年徒刑。他們上訴台南高分院，合議庭認定蔡鎮州、蔡耀鋐是本案幫助犯而非正犯，改判蔡鎮州有期徒刑10月得易科罰金，4年6月不得易科罰金，併科罰金500萬元；蔡耀鋐有期徒刑1年8月得易科罰金，有期徒刑2年不得易科罰金，可上訴。

永成油脂及永成物料兩家公司，一審各開罰7500萬元及5500萬元，沒收犯罪所得6291萬餘元。二審因蔡鎮州等人被認定為幫助犯，兩間公司改判無罪。沒收犯罪所得約3400萬元。

同案被訴的久豐公司負責人邱飛龍，一審被判10年、併科罰金450萬元，負責廠務的邱麗品判9年。開罰久豐公司1000萬元，沒收犯罪所得82萬餘元。二審因只能確定他們賣假油上游油商林明忠，沒足夠證據證明兩人一起與正義公司賣假油詐財，去年改判邱飛龍應執行有期徒刑9年3月，併科罰金400萬元，罰金可易服勞役；邱麗品改判有期徒刑8年4月。開罰永豐公司900萬元，沒收犯罪所得75萬餘元。全案已上訴三審。

判決指出，永成從2011年底到2014年9月間，購入豬油原料、淋巴碎油，以製造飼料油脂的炸油鍋炸成豬油做基底，摻入回收油，賣給正義2400餘噸，共6800餘萬元。久豐則是從2007年1月到2014年9月，以豬油混入其他飼料油的偽豬油賣給正義公司，數量1721公噸，金額4590多萬元。正義把這些油製成食用油，轉銷下游廠商。

台南高分院合議庭認為，根據出貨單與發票，永成以飼料油行情賣油給正義，公司營業項目也明載銷售飼料油，欠缺證據證明永成把飼料油偽裝成食用油賣給正義公司。也無證據證明永成分配正義的獲利，或參與正義賣假食用豬油的犯行。

合議庭認為，蔡鎮州、蔡耀鋐經營飼料油脂10餘年，明知正義公司為國內知名製造、販售食用油品廠商，並無製造或販售飼料油脂，竟仍先後多次販賣飼料油脂給正義公司，提供助力，幫助正義公司得以攙偽假冒之方式，把飼料油加工精煉成食用油品販賣，詐騙消費者。原審未先認定正義公司為假油案正犯，蔡鎮州兩人為幫助犯，因此撤銷改判，依詐欺取財罪幫助犯、違反食品安全衛生管理法論刑。

合議庭另考量蔡鎮州僅幫助犯，攙偽油無證據證明會導致危害人體健康，永成油脂、永成物料停業中等由，沒收5成約3400萬元犯罪所得。