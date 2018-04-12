男酒駕不服吊照又罰鍰提告遭駁 法官：這是兩個行為

2018-04-12 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民蕭姓男子去年酒駕遇警攔查，未配合加速油門逃逸被警查獲，酒測值達每公升0.47毫克，所涉公共危險罪獲緩起訴處分，並命繳交7萬5000元公益金；未配合員警酒測，被裁處罰鍰9萬元，並且吊銷執照，他認為「一行為不二罰」提起行政訴訟，但法官認為這是屬兩個行為，將全案駁回。

去年9月26日凌晨，蕭男駕車行經國道1號北上178公里中港交流道（入口匝道），遇員警執行酒測稽查，但他未配合酒測攔查而逕行闖越，加速進入高速公路北上車道，執勤員警隨即駕車追趕，始於北上174公里大雅交流道，自後方超車攔停，員警執行酒測，酒精濃度為每公升0.47毫克。

檢察官依公共危險罪將蕭男予以緩起訴處分，並命他繳交7萬5000元的公益金，此外，蕭因未依員警指示配合酒測，經交通裁決處罰鍰9萬元，並且吊銷執照。

蕭男不服，「依一行為不二罰、及禁止重複評價原則，僅得依法定罰鍰最高的規定裁處，而非分別處罰」，今年元月間向台中地院行政訴訟庭提起行政訴訟，請求撤銷交通鍰9萬元及吊銷駕照的處分。

法官查出，蕭男於北上178公里處，拒絕配合酒測攔檢，違反道路交通管理處罰條例；另於北上174公里處，則是酒後駕車，違反刑法公共危險罪，兩者前後相距4公里，時間、地點、構成要件、行為態樣及處罰目的都不相同，自屬兩個行為。