買過期品求償 男遭訴恐嚇取財判無罪

2018-04-11 20:52 中央社 台北11日電



宜蘭縣一名范姓男子在超市故意買過期麻糬，以要向衛生局檢舉為由，向超市收取新台幣2000元和解金，遭起訴恐嚇取財罪。高院日前維持一審見解，判決范男無罪確定。

范姓男子被控於民國105年4月間，在宜蘭一家超市購買20元的過期麻糬，向店家恫稱要向衛生局檢舉，而得手2000元和解金；范男同日又到另一家超市購買過期啤酒，要求店家賠償，但遭店家報警處理。

宜蘭地檢署依恐嚇取財、恐嚇取財未遂罪起訴范姓男子。宜蘭地方法院認為，店家選擇私下和解了事，難以認定是遭受刑法上所謂的惡害威脅，而范男所得和解金低於檢舉獎金，也難以認定有不法意圖，判決無罪。

檢察官不服提起上訴，認為范姓男子的行為如果不構成犯罪，豈不鼓勵普羅大眾自行前往商家尋找過期食品，並以此向店家索討並賺取較商品價格高出多倍的金錢，使店家整日人心惶惶。

台灣高等法院今天公布的判決書指出，店家販售過期食品，原本就應接受正常程序的裁處，消費者私下與店家和解而不予檢舉，雖不值得鼓勵，但此舉仍可督促販售食品業者，補足行政主管機關監督的不足。

判決書指出，范姓男子告訴店家要檢舉，並不符恐嚇罪的惡害通知強制手段。依「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」規定，檢舉人至少可得罰鍰實收金額百分之20的獎金，付錢和解的超市以罰鍰百分之3.3金額和解，未高於范男原本可得的獎金，難以認定范男有不法意圖。

判決書也提到，范姓男子利用法規處罰店家販售過期食品等規定，創造有利於自店家獲利的條件並據以得利，但范男不是公務員，不負廉潔義務，行為雖違反道德，仍不屬違法行為，駁回檢察官上訴，范男無罪確定。