兒子酒駕撞死人 航空城老總賣房借錢幫忙賠1280萬

2018-04-11 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



桃園航空城總經理許又銘的兒子許育呈，去年酒駕高速撞擊停等紅燈的機車，造成林姓樂團主唱重傷、蔡姓女友身亡，許事後以1280萬元和家屬達成和解，士林地方法院今開庭，他哽咽落淚表示，「爸爸把房子賣掉、借錢幫我賠償」，再度起身向林的母親鞠躬道歉，表示未來會做好事回饋社會；律師也盼法官能給予緩刑，讓許有重新改過的機會。

許庭上表示，他當時一個人在小吃店喝酒，開車離開準備返家，時速約70公里，已記不太清楚案發過程。法官問及為何發生車禍後沒有下車查看？他回應，「當時一瞬間沒有很清楚，且我心中害怕」，也坦承要規避刑責才肇事逃逸。

許指出，目前已完成支付1280萬元和解金，和被害人家屬達成和解，他案發前白天在飲料店工作，月薪約3萬2000元，晚間在實踐大學應用外文系念書。法官問和解金如何支付？許突然情緒激動，哽咽落淚表示，「我爸爸把房子賣掉，借錢幫我賠錢」。

許說，他做錯事情，會勇於承擔一切，因為自己的過錯造成數個家庭的傷害，真的很對不起，會做好事回饋社會，不會再做傷害他人的事，希望能有一天能向死者上香，向傷者道歉，獲得真正的原諒。

許的律師說，許犯後態度良好，羈押時也委由家人和被害人和解，履行所有條件，交保後努力想當面和被害人家屬致意，但尚未取得向死者上香、向傷者道歉的機會，但他會想辦法取得真正原諒，盼法官能給予緩刑。