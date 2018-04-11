抓姦注意！妻摩鐵撬門抓夫偷吃 害自己也吃上官司
高雄呂姓人妻懷疑顏姓丈夫外遇，委託徵信社調查，果然跟蹤到顏與張姓小三跑到基隆一間汽車旅館開房，但呂女及徵信社陳姓男子沒等警察前來，涉嫌自行撬門闖入蒐證，雖抓到兩人赤裸躺床，怒控妨害婚姻；事後張姓小三反咬違法抓姦，高雄地檢偵查終結，也將呂女、陳依妨害自由罪章的違法搜索罪嫌起訴。
據了解，呂女的顏姓丈夫在網路遊戲認識張女，呂女從丈夫突然加班次數變多、周六固定北上還有汽旅發票而起疑心，逼問顏未果，委請徵信社調查後，2015年7月12日顏又去開房間，徵信社連忙通知呂女，才戳破姦情。高雄地院一審依通姦罪判顏4月徒刑、易科罰金12萬；張姓小三則依相姦罪判3月、易科罰金9萬元，全案上訴二審中。
不過張姓小三反控違法進房、阻止穿衣，還恐嚇要簽和解書。檢方調查，7月12日晚間11時許，僅呂女、陳姓男子在場，未經房內顏姓男子及張女同意、也沒警察，就以不知何種方式撬開門進入，陳姓男子負責錄影蒐證，扣留地上使用過的衛生紙。
檢方指出，旅館開房間即有空間使用權，可享個人隱私、居住安寧的自由，可符「住宅」定義，且呂女、陳未獲房內的人同意，也無任何法源依據就擅闖蒐證，已明顯違法，至於張女控遭掀開棉被、阻穿衣無法蔽體，檢方認定屬於違法搜索的動作，另控被恐嚇簽立和解書，無其他證據證明。
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