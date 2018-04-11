抓姦注意！妻摩鐵撬門抓夫偷吃 害自己也吃上官司

2018-04-11 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄呂姓人妻懷疑顏姓丈夫外遇，委託徵信社調查，果然跟蹤到顏與張姓小三跑到基隆一間汽車旅館開房，但呂女及徵信社陳姓男子沒等警察前來，涉嫌自行撬門闖入蒐證，雖抓到兩人赤裸躺床，怒控妨害婚姻；事後張姓小三反咬違法抓姦，高雄地檢偵查終結，也將呂女、陳依妨害自由罪章的違法搜索罪嫌起訴。

據了解，呂女的顏姓丈夫在網路遊戲認識張女，呂女從丈夫突然加班次數變多、周六固定北上還有汽旅發票而起疑心，逼問顏未果，委請徵信社調查後，2015年7月12日顏又去開房間，徵信社連忙通知呂女，才戳破姦情。高雄地院一審依通姦罪判顏4月徒刑、易科罰金12萬；張姓小三則依相姦罪判3月、易科罰金9萬元，全案上訴二審中。

不過張姓小三反控違法進房、阻止穿衣，還恐嚇要簽和解書。檢方調查，7月12日晚間11時許，僅呂女、陳姓男子在場，未經房內顏姓男子及張女同意、也沒警察，就以不知何種方式撬開門進入，陳姓男子負責錄影蒐證，扣留地上使用過的衛生紙。