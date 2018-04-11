親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

質詢爆火花 柯文哲指王世堅「多方阻撓」世大運

抓姦注意！妻摩鐵撬門抓夫偷吃 害自己也吃上官司

2018-04-11 16:35聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄呂姓人妻懷疑顏姓丈夫外遇，委託徵信社調查，果然跟蹤到顏與張姓小三跑到基隆一間汽車旅館開房，但呂女及徵信社陳姓男子沒等警察前來，涉嫌自行撬門闖入蒐證，雖抓到兩人赤裸躺床，怒控妨害婚姻；事後張姓小三反咬違法抓姦，高雄地檢偵查終結，也將呂女、陳依妨害自由罪章的違法搜索罪嫌起訴。

據了解，呂女的顏姓丈夫在網路遊戲認識張女，呂女從丈夫突然加班次數變多、周六固定北上還有汽旅發票而起疑心，逼問顏未果，委請徵信社調查後，2015年7月12日顏又去開房間，徵信社連忙通知呂女，才戳破姦情。高雄地院一審依通姦罪判顏4月徒刑、易科罰金12萬；張姓小三則依相姦罪判3月、易科罰金9萬元，全案上訴二審中。

不過張姓小三反控違法進房、阻止穿衣，還恐嚇要簽和解書。檢方調查，7月12日晚間11時許，僅呂女、陳姓男子在場，未經房內顏姓男子及張女同意、也沒警察，就以不知何種方式撬開門進入，陳姓男子負責錄影蒐證，扣留地上使用過的衛生紙。

檢方指出，旅館開房間即有空間使用權，可享個人隱私、居住安寧的自由，可符「住宅」定義，且呂女、陳未獲房內的人同意，也無任何法源依據就擅闖蒐證，已明顯違法，至於張女控遭掀開棉被、阻穿衣無法蔽體，檢方認定屬於違法搜索的動作，另控被恐嚇簽立和解書，無其他證據證明。

呂女與徵信社陳姓男子北上基隆一間汽車旅館，撬門抓姦顏姓丈夫、張姓小三，反被依非法...
呂女與徵信社陳姓男子北上基隆一間汽車旅館，撬門抓姦顏姓丈夫、張姓小三，反被依非法搜索罪嫌起訴。圖／翻攝自Google Map
分享

警察恐嚇婚姻

相關新聞

監獄「太滿」靠降假釋門檻解決？ 邱太三：要考量配套

2018-04-11 13:30

別人信箱東西別亂拿 男拿1張傳單判罰1千元

2018-04-11 13:38

娶到公主病妻 她結婚才1個月就失蹤20年

2018-04-11 12:54

婦聯會案 北檢傳喚副秘書長出庭作證

2018-04-11 16:10

他在古蹟裡偷東西 被法官判去坐牢

2018-04-11 15:53

童玩節跳水床成重癱 主辦單位獲不起訴

2018-04-11 15:21

窘！殺吳銘漢夫妻凶刀可鑑定 卻沒機關願幫忙

2018-04-11 14:43

國道未打方向燈罰3千 女子辯：塞車不打也沒差

2018-04-11 14:24

鼎泰豐公司商標涉侵權 起訴

2018-04-11 14:19

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

仰德4死車禍被告否認犯罪 死者母：兒沒命怎說沒責任？

2018-04-11 12:33

涉詐領數千萬元研究費 台科大教授鄭明淵200萬交保

2018-04-11 12:23

「債無可懼、法扶相伴」 債務人近九成重獲新生

2018-04-11 12:12

貍貓換太子 非法進口野生七彩變色龍預售遭逮

2018-04-11 12:11

影／美金出國玩沒問題 回國多年竟變假的！

2018-04-11 12:10

未讀的兵單揭悲慘家世 檢引《憲法》為役男解套

2018-04-11 12:10

又是酒駕出事！深夜騎士酒駕自摔 昏迷送醫

2018-04-11 12:06

國道下坡煞車失靈 鋼條往前衝駕駛險爆頭

2018-04-11 11:15

歐買尬負責人林一泓 涉內線避損遭訴

2018-04-11 11:14

妙天控亞太詐欺 上午赴北檢出庭

2018-04-11 11:10

遭控「鼎仔」商標侵權 鼎泰豐公司被北檢起訴

2018-04-11 11:00

7旬翁想「一炮到天亮」 買200顆壯陽禁藥遭起訴

2018-04-11 10:52

大膽無業男身著律師袍 公然在法院內撰狀詐財

2018-04-11 10:46

極端的邊緣反撲 陌生者間的重大犯罪行為

2018-04-11 10:44

「精神不好覺得很累」 男臨停國道外側車道引4連撞

2018-04-11 10:35

首宗法官上媒體遭送評鑑 陳志祥今回應

2018-04-11 09:00

台科大教授涉詐研究費 2名開假發票廠商交保

2018-04-11 02:44

研究費、助理費都A 台科大教授遭訊

2018-04-11 00:21

涉共諜 前警總情報官判刑

2018-04-11 00:19

黨產案 檢追14年前華夏交易案

2018-04-11 00:12

頻頻上電視、遲交判決書 法官陳志祥移送評鑑

2018-04-11 00:08

請女看護照顧重症母親挨罰 法官：孝親不該罰

2018-04-10 19:47

飛天椅失速釀8傷 家屬籲規範移動式遊具

2018-04-10 18:13

彭淮南寫親筆信給邱太三後 虛擬貨幣入洗防法規範

2018-04-10 18:08

攜母託管金條出境 未申報罰款超過百萬元

2018-04-10 16:43

罵金溥聰「法院認證男妓」 馮光遠判賠50萬與臉書道歉

2018-04-10 16:14

要被陳師孟約談 慶啟人：被政客逼道歉損司法尊嚴

2018-04-10 16:14

「九仔生」賭場藏身鐵皮工廠 查扣賭資百萬賭很大

2018-04-10 16:13

稱黃文玲與林滄敏共用金主 高院判段宜康應賠黃20萬元

2018-04-10 16:07
看更多

熱門文章

未讀的兵單揭悲慘家世 檢引《憲法》為役男解套

2018-04-11 12:10

車停到「大官」預留位置 竟遭警衛吐口水

2018-04-10 21:37

警不如軍？退警啟動新抗爭力擋警察年改版本

2018-04-10 19:43

台科大教授涉詐研究費 2名開假發票廠商交保

2018-04-11 02:44

疑物流中心員工嬉鬧亂丟包裹 影片曝光網友怒

2018-04-10 17:14

男嬰噎奶死亡案大逆轉 苗栗檢方起訴父母涉兒虐

2018-04-10 21:58

娶到公主病妻 她結婚才1個月就失蹤20年

2018-04-11 12:54

關鍵時刻助逮人的勇者在哪？ 彰化警方想表揚你

2018-04-11 12:03

網友惡搞萬安演習靈堂照？ 台南警大動作駁斥假圖　　

2018-04-10 17:16

與小王「滾床單」 人妻：我會當稱職的床伴

2018-04-11 12:58

昔月薪8萬工程師當主嫌 詐團成員還有蠟筆小新和魯夫

2018-04-11 08:30

請女看護照顧重症母親挨罰 法官：孝親不該罰

2018-04-10 19:47

扯！警所長傳婚外情 又捏造同仁死訊募款20萬

2018-04-11 15:41

心愛腳踏車失蹤2年 她成準女警後成功尋回

2018-04-10 19:46

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

人倫悲劇！ 思覺失調男疑情緒失控打死母

2018-04-10 23:04

頻頻上電視、遲交判決書 法官陳志祥移送評鑑

2018-04-11 00:08

台應召站韓國徵才 韓女化身日本小模來台賣淫

2018-04-11 12:12

彭淮南寫親筆信給邱太三後 虛擬貨幣入洗防法規範

2018-04-10 18:08

血汗酒店？小姐遭男客硬上求救 幹部命：繼續上工

2018-04-11 12:08

涉詐領數千萬元研究費 台科大教授鄭明淵200萬交保

2018-04-11 12:23

影／深夜開改裝BMW跑車載辣妹 警盤查搖下車窗冒出K煙

2018-04-11 11:47

律師地檢署門口燒國旗及國父遺像 嗆「就是要侮辱」

2018-04-10 21:56

高雄仁武澄觀路一間家具廠 今晚遭火呑噬

2018-04-10 21:54

遭控「鼎仔」商標侵權 鼎泰豐公司被北檢起訴

2018-04-11 11:00

「沒你我不行」 LINE訊息讓他倆賠95萬元

2018-04-11 11:04

影／台南善化警緝毒 查獲少見「情侶」專用雙孔吸食器

2018-04-11 09:17

網路PO文嗆「把陳菊給殺了」 少年：很後悔

2018-04-10 22:19

單挑中央山脈大縱走 失聯10天

2018-04-11 00:16

官員涉偷拍、上班看A片 北市教育局：若屬實從重議處

2018-04-11 11:50

小孩遭砍殺塞後車廂 父母慟：兒子單純無法原諒

2018-04-11 16:03

不要再轉傳了！本月13日萬安演習是謠言

2018-04-11 15:22

仰德4死車禍被告否認犯罪 死者母：兒沒命怎說沒責任？

2018-04-11 12:33

影／老翁開車街頭狂飆時速150 警察差點追不上他

2018-04-11 08:04

攜母託管金條出境 未申報罰款超過百萬元

2018-04-10 16:43

別人信箱東西別亂拿 男拿1張傳單判罰1千元

2018-04-11 13:38

性侵4女子逃柬埔寨躲12年 桃園之狼落網遣返

2018-04-11 15:02

研究費、助理費都A 台科大教授遭訊

2018-04-11 00:21

首宗法官上媒體遭送評鑑 陳志祥今回應

2018-04-11 09:00

影／新北深夜驚傳兒子持刀砍癌母 疑憂鬱症發作

2018-04-11 07:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top