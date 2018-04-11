窘！殺吳銘漢夫妻凶刀可鑑定 卻沒機關願幫忙

2018-04-11 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



27年前吳銘漢夫妻遇害，凶手王文孝遭判死刑並槍決，當時同列被告的莊林勳、劉秉郎和蘇建和因檢察總長提起3次非常上訴及死刑判決再審後改判無罪，但死者家屬未獲賠償。刑事附帶民事求償部分，高等法院去年底就決定啟封凶刀，但詢問了刑事局、法醫研究所與台大醫學院等單位，卻都以「非業務範疇」、「無實務經驗」等理由拒絕鑑定，吳家律師張庭禎認為本案的刑事真相還原被阻斷，後果不應由被害方負擔，期盼國內負責鑑定的機關能承擔責任。 涉1991年吳銘漢夫婦命案的凶刀曾被軍方埋藏土中，也黏貼了膠帶，吳家人向高等法院民事庭聲請鑑定凶刀，去年底終於獲准，但國內卻沒有單位願意協助鑑定。記者王宏舜／翻攝 分享 facebook

吳銘漢的母親吳唐糖2012年過世，由吳銘漢的兒子吳東諺等7人承受訴訟，對莊林勳等11人請求1054萬5471元損害賠償。士林地院2014年判本案唯一凶手王文孝的母親唐廖秀賠償吳家人共831萬多元。這把凶刀曾被清洗、用膠帶纏繞、遭軍方埋藏土裡，目前由士林地檢署保管，腐蝕嚴重。吳家人多年來主張鑑定凶刀，但一旦要重驗，被膠帶黏貼的刀子狀態也就將破壞。

士檢去年11月同意啟封，蘇建和等人方面認為刑事局曾函覆菜刀呈銹腐狀態，無法續行指紋採驗，能夠驗出DNA的機率極低，而法醫研究所是造成冤案的元兇之一，難期待法醫研究所能公正、客觀地鑑定，傾向由台大醫學院協助。

高等法院去函詢問刑事局與台大醫學院，卻得到「不受理民事案件」或「無實務經驗」等回應，而法醫研究所也回稱專職以鑑定血液、骨骼等死亡案件為主，替吳案鑑定凶刀並非業務範疇。法官今向上訴人(吳家)、被上訴人說明結果，吳家律師錯愕，並直稱「這是刑事附帶民事的案子」，不僅僅是賠償的問題，希望鑑定機構要承擔責任，讓人民對司法制度有期待。

國內三大鑑定單位中的刑事局、法醫研究所都拒絕鑑定，被上訴人也反對交由調查局鑑定，並認為如果其他單位驗不來，怎能放心地交給調查局驗？屆時有複檢機制嗎？

吳家律師認為，如果國內沒有機構願意幫忙鑑定，他們願自費找尋國外的鑑定單位協助，被上訴人的律師若不放心，可一起隨同。但被上訴人方面認為國外鑑定機構的能力和資格都有疑義，若信憑性薄弱又高度耗費勞力，則無必要，況且依司法互助現實，那些國家可以幫忙做？雙方砲火猛烈。

法官諭知，將再詢問刑事局等單位是否願意鑑定，並將在上頭註明本件為「刑案衍生出來的民事案件」。