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台科大教授涉詐研究費 2名開假發票廠商交保

2018-04-11 02:44聯合報 記者張宏業╱即時報導

國立台灣科技大學營建工程系教授鄭明淵，被檢舉拿假發票向內政部等單位詐領研究費，甚至暗槓學生的人事費用，14年來不法所得約2千餘萬元；調查局台北市調查處昨天兵分5路搜索鄭男位於台科大的研究室及住處，帶回7人偵訊，鄭男深夜被依詐欺偽造文書及違反商業會計法等罪移送台北地檢署複訊。

檢方今天凌晨依違反商業會計法命2名開假發票的3C廠商黃郁蓁、馮竣嗣各以50萬元、30萬元交保，鄭明淵助理吳育偉請回，鄭明淵漏夜訊問。

檢調多年前偵辦中研院生醫研究所詐領國科會補助款案，扯出上百名教授涉案，當年檢調以貪汙罪論處，引發學界反彈，檢察總長顏大和為此召集高檢署開會，最後決定參考最高法院刑事庭決議，因大學教授不具刑法公務員身分，不構成貪汙罪，此類案件改依詐欺、偽造文書、商業會計法等罪究辦。

據調查，鄭明淵從2003年迄今，陸續向內政部建築研究所、交通部運輸研究所、科技部（前身為國科會）大產學研究所申請專案研究計畫，相關研究經費若有剩餘，鄭便與3Ｃ產品業者勾結，拿不實發票核銷研究經費。

誇張的是，鄭明淵為侵吞人事費用，竟替助理自訂薪資，規定碩一生月薪4千元、碩二生4千5百元、博士生7千元，按照研究計畫編列的薪資，助理平均月薪應為1萬至1萬2千元，但鄭卻要求助理從戶頭提領交付「多領的薪水」；有助理不滿只領取數千元薪資，卻須多繳交所得稅，憤而檢舉。

薪資偽造文書詐欺

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