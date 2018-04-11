台科大教授涉詐研究費 2名開假發票廠商交保

2018-04-11 02:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



國立台灣科技大學營建工程系教授鄭明淵，被檢舉拿假發票向內政部等單位詐領研究費，甚至暗槓學生的人事費用，14年來不法所得約2千餘萬元；調查局台北市調查處昨天兵分5路搜索鄭男位於台科大的研究室及住處，帶回7人偵訊，鄭男深夜被依詐欺、偽造文書及違反商業會計法等罪移送台北地檢署複訊。

檢方今天凌晨依違反商業會計法命2名開假發票的3C廠商黃郁蓁、馮竣嗣各以50萬元、30萬元交保，鄭明淵助理吳育偉請回，鄭明淵漏夜訊問。

檢調多年前偵辦中研院生醫研究所詐領國科會補助款案，扯出上百名教授涉案，當年檢調以貪汙罪論處，引發學界反彈，檢察總長顏大和為此召集高檢署開會，最後決定參考最高法院刑事庭決議，因大學教授不具刑法公務員身分，不構成貪汙罪，此類案件改依詐欺、偽造文書、商業會計法等罪究辦。

據調查，鄭明淵從2003年迄今，陸續向內政部建築研究所、交通部運輸研究所、科技部（前身為國科會）大產學研究所申請專案研究計畫，相關研究經費若有剩餘，鄭便與3Ｃ產品業者勾結，拿不實發票核銷研究經費。

誇張的是，鄭明淵為侵吞人事費用，竟替助理自訂薪資，規定碩一生月薪4千元、碩二生4千5百元、博士生7千元，按照研究計畫編列的薪資，助理平均月薪應為1萬至1萬2千元，但鄭卻要求助理從戶頭提領交付「多領的薪水」；有助理不滿只領取數千元薪資，卻須多繳交所得稅，憤而檢舉。