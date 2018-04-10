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律師地檢署門口燒國旗及國父遺像 嗆「就是要侮辱」

2018-04-10 21:56聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄律師郭憲彰去年12月底下午突然現身高雄地檢署門口，當場燒毀國父遺像及已割毀的國旗，提供自錄畫面為證，嗆聲「就是要侮辱國旗及國父遺像」；他遭起訴後今首度開庭，受訪卻不願多談動機，此舉不是要作秀，許多台獨人士包括自由台灣黨主席蔡丁貴則前來聲援。

檢方調查，郭憲彰（63歲）去年12月29日下午3點多，在前金區市中一路的雄檢大門口前，先後把國父遺像3張、以割毀的國旗放入自備金爐焚燒，使國父遺像成灰燼、國旗僅剩半面，約3點33分許，同行友人主動向檢方告發，更把側拍錄影畫面交出作證。

郭憲彰面對偵訊時，大方坦承焚毀事實，供稱「就是要侮辱國旗及國父遺像」，但不願說動機，要檢方「盡快把我起訴」。

郭憲彰於農曆春節後被認涉犯刑法160條侮辱國旗國徽及國父遺像罪起訴，據先前媒體報導指出，他敢「以身試法」，是為了凸顯160條限制言論自由，他打算待判刑定讞聲請大法官釋憲。

不過今他到雄院開庭，不願說明動機，「有另外的目的！」，也透露「這條（160條）爭議太大」；台獨人士則在地檢門口搖旗、舉牌闡述台獨理念，許多支持者想到庭旁聽，由於人數實在太多，警方嚴格控管人數。

台獨人士今下午到高雄地檢門口聲援。記者林伯驊／攝影
台獨人士今下午到高雄地檢門口聲援。記者林伯驊／攝影
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聲援律師郭憲彰的男子手舉布條。記者林伯驊／攝影
聲援律師郭憲彰的男子手舉布條。記者林伯驊／攝影
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警方嚴陣以待。記者林伯驊／攝影
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台獨人士舉旗。記者林伯驊／攝影
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國旗台獨大法官

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