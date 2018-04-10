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獨／盼尋失聯6人 墜海黑鷹機骸14日打撈

辯稱酒測前「已先乾一杯厚的」 這招碰到秘錄器不管用

2018-04-10 15:55聯合報 記者曹馥年╱即時報導

台南賴姓男子去年7月涉嫌酒駕闖紅燈被巡邏警員撞見，逃進一間商務會館。警在會館櫃台攔下賴，賴拖延近1小時後酒測，酒測值為每公升0.22毫克，警以他酒駕拒測裁處他9萬元罰鍰並吊照。賴不服提起行政訴訟，主張自己一到店裡就「進包廂乾了一杯厚的」，法官檢視員警秘錄器畫面，發現賴跑進店家到警察追上僅15秒，不可能瞬移進包廂喝酒又跑到櫃台，判賴敗訴，仍可上訴。

判決指出，有酒駕前科的賴，去年7月7日下午4點多開車在台南市南區中華西路2段與中華西路2段49巷口路口闖紅燈，被市警六分局金華派出所警員察覺。賴躲進路邊一間商務會館，身上雖飄出酒味但辯解自己沒有開車，與警爭執52分鐘後才同意實施酒測，酒測值每公升0.22毫克，被依法裁處。

賴向台南地院提起行政訴訟，主張當時趕著去跟朋友聚餐，一到違規地點就「進入包廂乾了一杯厚的」，不料警員進來問為何開那麼快、有沒有喝酒並要求酒測。

被告南市府交通局答辯，根據舉發員警的錄影畫面，自警員掉頭開始追緝賴，至發現賴站在商家櫃台，時隔僅47秒，期間不見賴走出包廂，商家櫃台也沒有任何飲料罐。賴曾向警員自承他喝完酒已經很久，可見辯稱沒酒駕是推託之詞。

台南地院勘驗錄影後認為，賴走進商務會館後15秒，警員就在會館櫃台發現他，賴不斷爭執自己沒有開車，被帶回派出所後才同意酒測，這時距離他被警攔下已時隔52分鐘。賴一到店就進包廂喝酒的辯解不合邏輯，原處分沒有違法，判賴敗訴。

同樣「以毒攻毒」躲酒測，是否有錄影為證，判決結果差很大。台南蔣姓女子5年前開車擦撞停放在碳烤店旁的自小客車，車主見蔣女疑似酒醉，隨即報警。此時蔣女竟衝入碳烤店，買啤酒開了就喝，喝不到半瓶員警就到場，酒測值每公升0.87毫克。蔣女辯稱，她打瞌睡才撞車，等待警察到場期間喝酒打發時間。法官認為，員警未依規定在蔣女飲酒15分鐘後才酒測，也無錄影等其他積極證據證明蔣女肇事前有飲酒，諭知蔣女無罪，南檢上訴二審仍被駁回。

取締酒駕是員警的重要勤務。圖／報系資料照
取締酒駕是員警的重要勤務。圖／報系資料照
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酒駕警察

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