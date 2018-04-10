陳志祥違反法官倫理 司法院請求評鑑這麼走！

2018-04-10 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



職務法庭法官陳志祥為解說已婚的台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾女助理改輕判罰俸案，連上7個節目，說出「本件不是性騷擾」、「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」等話，卻沒及時交出判決書，司法院今表示將依法官法第22條第1項規定送請法官評鑑委員會進行個案評鑑。未來評鑑結果為何？目前仍未知，而除了司法院外，法官協會也將儘快請求法官評鑑。

一般來說，司法院對法官違反倫理，有4種做法，分別是直接為職務監督處分、請求評鑑、移送監察院審查和為停職等職務處分，今日司法院走的是第二條路。

而法官評鑑委員會在審議後，可能出現3種結果，第一是「不付評鑑」，案件將直接終結。第二種則是「請求不成立」，但可移請職務監督權人為適當處分，或未移請職務監督人為處分便告終結。第三種則是「請求成立」，並可再分為有懲戒必要和無懲戒必要兩種結果。

其中，移請職務監督人為適當處分後，若當事人(法官)認為影響審判獨立，可異議，法官也可以公務人員保障法相關規定救濟(如申訴、再申訴)。

在「請求成立」的狀況下，若法評會認為有懲戒必要，將報由司法院移送監察院審查，監察院在審查後，若成立彈劾，將送職務法庭審理，作成懲戒處分(包括免除法官職務並喪失公務人員任用資格、撤職、免除法官職務轉任法官以外之其他職務、罰款、申誡)。如果監察院彈劾不成立，則由監察院存查獲移由司法院參處。

如果法評會認為沒有懲戒必要，將報由司法院交人審會審議，進行職務監督處分。