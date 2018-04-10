法官缺性別意識又大剌剌發言 司院：臆測超乎判決

2018-04-10 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



已婚的台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾女助理遭拔官，他提再審，職務法庭在婦女節當天改判罰俸1年(約216萬元)，陳保住法官身分，引發議論。受命法官陳志祥上月12日接連上廣播、電視節目說明判決，說出「本件不是性騷擾」、「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」等語句，卻沒及時交出判決書，司法院秘書長呂太郎表示，對於判決交付時間，各級法院院長應加強行政監督、督導。

依法規定，判決原本，應於判決宣示後，當日交付法院書記官。

陳鴻斌性騷擾女助理，有8項行為惹議，但職務法庭認定在辦公室內短暫擁抱、幫女助理付帳、送相機、邀請女助理上山被拒、在續聘會議上掩飾女助理疏失等5項不構成懲戒事由，另外3個行為雖須懲戒，但應罪刑相當、符合符合比例，陳改判罰俸1年。受命、基隆地院法官陳志祥認為判決公允，他說「法官不會是笨蛋」，本件根本不是性騷擾，也不是利用法官職權脅迫女助理，「法官是人不是神」。陳的言論被認為是「提油救火」。

呂太郎表示，本案在1月29日辯論終結、3月8日宣判，當日陳志祥法官僅交付未定稿的判決書初稿給審判長林文舟；之後經過合議庭成員討論定稿，至3月16日下午，經所有法官確認後簽名而完成判決書原本，書記官於當日下午6點收受，19日上午公布正本，「確有遲延交付判決原本」。

陳志祥在判決原本尚未完成且對外公布前，沒經合議庭同意、授權，於3月12及13日，連續7次在HIT FM廣播和民視、三立、年代及東森電視節目接受訪問，還發表「合議庭判決原本所未認定且未加以記載、充滿爭議性的言論」，呂太郎也指這已經損害職務和司法尊嚴，影響人民對司法的信賴，違反法官倫理規範第5條及法官法第18條第1項的規定。

司法院表示，研議修正訴訟法，法院得就複雜的案件酌定較長的宣判期間；而未遵期交付判決原本者，各級法院院長應加強督導，司法院也將修正各級法院法官自律實施辦法有關違反規定的處置。針對法官對具體個案，得否在媒體說明評論一事，司法院認為承審法官是最了解案件的人，但如何適當、適時發言，避免傷害司法形象和人民對司法的信賴，將訂立相關法官媒體發言準則。

陳志祥充滿爭議性的言論引發輿論譁然，司法院將依法官法第22條第1項規定送請法官評鑑委員會進行個案評鑑。