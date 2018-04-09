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這樣的攔查合理嗎？警：碰我一下就辦你妨礙公務

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這樣的攔查合理嗎？警：碰我一下就辦你妨礙公務

2018-04-09 19:24聯合報 記者陳俊智江孟謙╱即時報導

新北市板橋警分局一名劉姓警員懷疑被攔查的機車騎士身上藏毒，要求其簽署搜索同意書以...
新北市板橋警分局一名劉姓警員懷疑被攔查的機車騎士身上藏毒，要求其簽署搜索同意書以進行搜索，見對方不願意簽名就遲遲不肯讓其離開，雙方在馬路旁僵持了3個多小時，還叫警網支援，直到查無違禁品才放人（是意圖與本事件無關）。本報資料照片
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新北市板橋警分局一名劉姓警員懷疑被攔查的機車騎士身上藏毒，要求其簽署搜索同意書以進行搜索，見對方不願意簽名就遲遲不肯讓其離開，雙方在馬路旁僵持了3個多小時，還叫警網支援，直到查無違禁品才放人，結果因為強暴脅迫民眾行無義務的事挨告瀆職，事後花了３萬元與對方和解並坦承犯錯，才獲新北地檢署緩起訴處分。

板橋警分局表示，劉員平常工作相當認真執著，績效也不錯，這次盤查民眾被告，主要在劉員對警執法的誤解，他也深感後悔，分局事後也提案例檢討，因為已在訴訟程序進行，並未處分同仁。分局表示，員警為了維護社會治安，執法技巧有待改進，日後也會加強教育同仁。

事情發生在去年8月中旬，劉員在執行巡邏勤務途中，發現一輛停等紅燈的機車車頭超越停止線，上前盤查騎士身分後，覺得對方眼神閃爍，形跡可疑，因此進一步要求搜索；機車騎士配合劉員盤查身分，也口頭同意接受搜索，但不願意簽同意書，雙方因此僵在馬路旁。

檢方調查，劉員曾對機車騎士明講「因為你不配合警方搜索，我合理懷疑你身上帶有毒品」，又說「你不同意我們看，我們會懷疑你是不是身上有什麼東西，我不會讓你離開」，甚至說「來啊來啊……你走啊，你碰我一下我就辦你妨礙公務」，認為行為已違反公務員假借職務上之權力強制罪。

劉員所涉罪嫌是最輕本刑3年以上有期徒刑，但檢方審酌其沒有前科，犯後又坦承犯行，深表悔悟，且動機是為了查緝犯罪，與一般假藉職務權力以謀取私利的情形有所不同，加上已與機車騎士和解，因此予以緩起訴1年處分，緩期期間須賠償騎士3萬元，另得支付國庫2萬元。

公務員毒品

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