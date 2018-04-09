卡債族批消債條例「50分」 司法院：協商24萬件

2018-04-09 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



消費者債務清理條例2008年4月11日開始實施，卡債受害人自救會表示，台灣目前為債務所困的卡債族多達80萬人至100萬人，但司法審理程序緩慢，批准更生、清算的比例低，認為司法院在消債方面的分數「僅僅得到50分」。司法院則表示，至今年2月止，法院受理的更生、清算、債務清理調解聲請事件，與金融機構、債務人債務協商成立後送請法院審核事件，達24萬2105件，債務人利用消債條例重建生活的比例不低。

2005年下半年至2006年上半年爆發卡債自殺風暴，2007年6月立法院三讀通過消債條例。卡債受害人自救會表示，依司法院的統計資料，10年來向法院聲請更生僅有4萬4895人，向法院聲請清算的債務人只有8921人，兩者共5萬3816人，只占債務人5%，司法院身為消債條例主管機關，顯然怠於宣傳債務更生和債務清算制度，大部分的債務人不知有消債條例，有人逃債、自殺甚至鋌而走險。

而在5萬3816人中，只有1萬7532人更生方案通過，2271人清算免責，二者共1萬9803人，只占卡債族2%。台灣更生通過比例不及日本一半，清算免責比例不到日本三分之一，司法有很大的努力空間。自救會呼籲司法院應加快審理速度、提高通過比例，並積極再修法。

司法院則回應，2015年7月6日修正施行的法律扶助法，規定消債條例的債務人在申請法律扶助時，無須審查資力，可讓更多的債務人受到法律扶助，也讓更多債務人可以利用消債條例獲得經濟更生。依據銀行商業同業公會全國聯合會統計資料，債務人透過協商程序後，毀諾的比例僅約5%。

司法院也表示，2012年1月4日修法後至今年2月止，法院裁定開始更生程序比例已提高為73.02%，裁定開始清算程序比例提高為78.85%，裁定認可更生方案比例提高為85.91%，裁定免責比例提高為54.88%，消債條例已見成效。