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遭撞婦人求償150萬 包偉銘之子：只能賠償30萬

2018-04-09 17:44聯合報 記者李承穎╱即時報導

藝人包偉銘的兒子包庭政去年10月17日開車行經台北市民族西路和承德路口，撞上騎乘機車的朱姓婦人，造成連環車禍，朱等7人受傷，朱控包過失傷害罪，檢方將兩人起訴，士林地院今天開庭，朱婦求償150萬元，雙方始終無法調解成功，包指出，他的收入只能支付30萬元，沒有向父親要錢，都是他一人負起賠償責任。

包庭政步出法庭後遇見媒體，並沒有閃避，他說，與其他傷者陸續調解成功，但與朱婦還沒有達成共識，但仍持續希望能與朱調解成功。包最後還對媒體說「辛苦了。」

警方當時調閱包男的行車記錄器顯示，包一路從承德路往北，都顯示綠燈，行經民族西路口時，包將車子開往內線車道，畫面中朱婦闖紅燈逆向行駛在民族西路往西方向的斑馬線上，包的車頭右側撞上朱婦機車，並導致連環車禍發生，包酒測值為零。

朱婦今天坐輪椅出庭，她的辯護律師主張，當時朱婦是被一旁車輛按喇叭影響，才會轉彎，但包的車速達81公里，肇事原因是包的車速過快，朱並無過失責任。

包雖願意賠償30萬元，但與朱婦的150萬元落差過大，朱婦認為「30萬元連醫藥費都不夠，包沒有誠意。」法官諭知，將請員警仗量兩路口的距離，並釐清實際車速，也會勘驗行車記錄器、路口監視器畫面釐清肇責，並擇期開庭。

包庭政今天出庭。記者李承穎／攝影
包庭政今天出庭。記者李承穎／攝影
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包庭政車禍造成7人受傷。本報資料照片／李承穎攝影
包庭政車禍造成7人受傷。本報資料照片／李承穎攝影
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行車記錄器車禍傷害罪

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