上山採藥順手撿拾紅檜 婦人被依違反森林法移送

2018-04-09 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張家樂 ╱即時報導



黃姓婦人上山採藥，撿拾一塊9公斤重的紅檜，被依違反森林法移送法辦。圖／警方提供 分享 facebook 台中市的黃姓女子利用春假偕同家人到信義鄉登山，在山上撿拾一塊9公斤重的紅檜，被南投林管處人員查獲。黃姓女子辯稱，她是在山路旁看見有一塊的木頭，就隨意撿拾，準備帶回家當作裝置擺飾之用。警方說，路邊撿到的仍是國有財產，黃女被依違反森林法移送偵辦。

林務局南投林管處水里工作站在最近發現，春假期間郡大林道有多部可疑車輛進出，即加強勤務前往巡查，查獲台中市的黃姓婦人，上山尋找藥草，順道拿走一塊珍貴的台灣紅檜。

保七總隊第六大隊大隊長張育祺說，黃女雖沒有直接砍伐木材，但在國有林班地的主、副產物，未經申請許可，都不能隨意拿走，民眾不要心存僥倖。