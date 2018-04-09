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忽略偶像暗示！她搭機一路聽歌 卻沒發現原唱就坐旁邊

互毆害百萬南宋瓷器砸毀 苦主求償舉證不足遭駁回

2018-04-09 14:22聯合報 記者曾健祐╱即時報導

張姓女子2015年7月因公司經營問題，和邱姓、呂姓同事互毆，刑事部分雙方各被依恐嚇、傷害判刑。張後來又稱，她價值百萬的南宋瓷器、骨董在打架時被2人弄壞，再提民事向邱、呂求償130多萬元，但法官認為張無法具體舉證駁回其訴。

張女主張，當天被邱毆打時，他碰壞自己擺在玄關的燒陶大花盆、南宋龍泉窯豆青釉雙耳三足爐骨董瓷器，放在口袋中隨身的獸首岫玉帶勾也斷裂，事隔1個多月後在水缸中找到遭撞飛的骨董瓷器碎片，才確定是邱施暴造成損壞。

她還說，9月時2人又持鐵器追打她，導致手上戴的白色玉扳指也出現裂痕，背包內的白色手鐲斷成三截，而且遭毀的南宋三足爐價值高達100萬元，其他玉飾、骨董加總也要價近20萬元，張各向邱、呂求償110萬5500元、9萬5000元。

邱男則說，7月當天沒有打破張女所稱的花瓶、骨董，也根本沒看到有這些擺飾，9月也未毆打對方，呂女也否認打破玉扳指等物，還說刑事偵查部分檢方也已對她做出不起訴處分。

法院勘驗張提出照片，僅能認定有破裂碎片、三角爐缺角缺損，但造成原因為何並不能證明，加上張女偵訊時一開始說花盆、瓷碗，及口袋的古玉龍形勾斷裂，後又改稱是三足爐、岫玉帶皋毀損，前後證詞不一。

另外，張提出的受損照片、鑑定證明書毀損程度也不同，而且張也不能證明遭毆時手上有佩帶白色玉扳指等物，況且前後指證內容矛盾，難以排除有渲染、誇大可能性，法院審酌後認定她無法提出具體實證，駁回其訴。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
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