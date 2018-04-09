護妻告媒體創首例 邱太三要捍衛的是她

2018-04-09 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部長邱太三被爆料關說妻子宋富美回任法官，創下部長告媒體首例，護妻當仁不讓，他與宋的兩人世界令人好奇。邱太三接受專訪說，宋是台大法律系同班同學，常借筆記給他抄，宋的字跡撩草而有個性「她的筆記只有我最懂」，邱、宋因筆記結緣，夫妻感情不錯。

邱太三和宋富美個性一外向、一內向，宋是好學生、書卷獎常勝軍，邱太三的大學成績總敬陪末座。邱形容，他大學生活不是在操場就是在戶外，宋只待在教室、圖書館裡；宋富美念法律系就立定志向考司法官，他從小只想去沒有升學壓力的偏鄉教體育，還一度想考體專。

談起運動，邱太三眼睛亮了！籃球、棒球、桌球樣樣在行，田徑的撐竿跳、賽跑也擅長，邱太三曾在廢省前相當於現在區運等級的省運錦標賽中800、1500公尺賽跑奪牌，更鮮為人知的是，邱太三當過台中一中土風舞社社長，有舞蹈底子。

邱太三自曝情史說，高中和別校聯誼，對一個女孩有好感，有一次兩校聯誼包水餃，男生不太捧場，女孩嫌男生不給面子，「我於是為她吞100顆水餃」，但這篇故事沒有續集，邱第一年大學聯考考到逢甲會計，女孩鼓勵他重考，邱於是上補習班，考到台大，遇上宋富美，離開那個女孩。

大學4年，邱太三靠借宋富美的筆記，每每考試低空略過，學期一結束，就帶宋富美到公館的東南亞戲院看電影，電影票就是束脩。根據邱太三的說法，宋的女性主義很強，同學們不敢追求，邱發豪語「你們不敢，那我來好了！ 」

畢業後，宋富美考上司法官，邱到厚生橡膠廠幹法務專員，邱後來碰到許多同學變成司法官，覺得遺憾，加上宋富美的支持，於是辭掉工作，半工半讀，專心國考，終於在宋富美「就職」3年後跟上她的腳步，順利當上宋富美的「學弟」，分發新竹地檢署。

邱太三與宋富美同年次，兩人結婚時都28歲，「她家說29不好，我是無所謂啦」；結婚時，宋的司法官月薪是2萬5000元，邱只有3萬2000元存款外加一部摩托車，她沒嫌他。

邱太三雖膝下無子，但2個哥哥有一雙兒女，他因而減壓，後來也認了不少乾兒子、乾女兒；關於夫妻相處如何心靈相通？邱認為自己是「雜食性」動物，宋富美很單純，跟著他激盪想法，「好比說，她看我訂閱的人間雜誌，才曉得社會有這麼多面向」，邱很有把握自己的歷練，開啟了宋富美的視野。