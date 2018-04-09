恐怖情人潛入前女友房 軟禁性侵還刺傷她

2018-04-09 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



彭姓男子被鳳山分局警方在一間旅館查緝到案。 聯合報系資料照 分享 facebook 彭姓男子不滿被分手，竟涉嫌持刀潛入前女友高雄鳳山住處，驚醒睡夢中的她，掐脖用刀指著恐嚇，前女友只好謊稱「為忘記你才交新男友」，並被迫性交以安撫；但彭發現她偷傳訊息求救，刺傷她頸部後逃逸，共軟禁14小時，全案一審合併判10年8月，高雄高分院認為彭手段惡性重大，改判11年8月徒刑，仍可上訴。

判決指出，彭姓男子（21歲）與前女友（22歲）去年5月被女方提分手，他內心不能釋懷，6月間在台北買水果刀、童軍繩，並帶平日服用安眠藥物粉末搭高鐵南下，在高雄又買一把刀，趁隔天凌晨3、4點，從前女友住處後方窄巷爬到3樓窗戶入侵房間。

前女友驚醒一時嚇到問「你是誰？」，站在床邊的彭持刀、掐她脖反問「妳還問我是誰！」，更恫稱「妳是要自己上吊自殺，還是被我用刀刺死」、「敢呼救，就殺妳父母」，彭氣得直問分手原因，前女友謊稱交新男友是為忘記他，還是喜歡他。

彭於是放下刀，躺上親吻前女友並要發生性關係，她勉強答應，過程中佯稱下體發炎拒絕繼續，隨後因被餵食安眠藥而昏睡。不過期間彭檢視她手機對話，又質疑她說謊，拿刀劃傷右腿、手掌，她下午二度醒來，偷傳Line給男友求救被彭發現，遭勒脖之際，現任男友又致電，她接聽大喊拜託救我，彭再刺其脖子一刀，趕緊逃離，盜刷她信用卡躲藏飯店，最後被警查獲。

一審依剝奪他人行動自由罪判2年2月、攜帶兇器侵入住宅強制性交罪判7年6月、傷害罪1年6月、攜帶兇器踰越安全設備侵入住宅竊盜罪判10月，合併執行10年8月；非法由自動付款設備取財罪判4月，易科罰金12萬元。

彭認為量刑過重提上訴，辯稱一時衝動，且性交前有問過意願，並非強迫；檢方則認為強制性交罪判過輕等也上訴；合議庭指出，彭讓前女友處於極度害怕，對她她強制性交，手段及惡性重大，對她身心健康產生極大影響，辯稱有獲同意，更缺乏反省之心，此部分判7年6月太低，改判9年。