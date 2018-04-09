找徵信社縱火3回洩「不爽」 狠婦和解獲緩刑

2018-04-09 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



蔡姓女子因細故而對謝姓婦人懷恨，她找先是找「大愛徵信社」員工埋伏、毆打謝婦，再請徵信社員工祝偉哲連續朝謝夫租用的倉庫縱火3回。桃園地院依公共危險等罪判蔡女3年8月徒刑、4月得易科罰金之刑，而祝則判刑1年8月和3月得易科罰金之刑。兩人上訴，並與被害人和解，高等法院改判蔡女1年10月、祝10月徒刑，均緩刑3年。

蔡女2013年7月31日就找來大愛徵信社員工痛扁謝婦，打得她頭、頸、腳等處多處挫傷、血腫，還腦震盪。謝姓婦人的丈夫在桃園龜山承租一間鐵皮倉庫，但2013年8月8日、9月10日和2014年2月8日卻都失火，鐵捲門都被燻燒，所幸無人傷亡。

高院審酌，蔡女送衛福部桃園療養院做精神鑑定，確認她有重度憂鬱症和持續性憂鬱症，但涉案時辨識行為違法能力未顯著降低，無從減刑。但蔡女和祝事後與謝夫達成和解，考量3次放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪在減輕其刑後，仍過苛而有「情輕法重」的情形，再依刑法第59條減刑。

基於「修復式司法」的理念，高院認為蔡女與祝的犯後態度與一審已不一樣，因此撤銷改判。