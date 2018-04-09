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找徵信社縱火3回洩「不爽」 狠婦和解獲緩刑

2018-04-09 12:50聯合報 記者王宏舜╱即時報導

蔡姓女子因細故而對謝姓婦人懷恨，她找先是找「大愛徵信社」員工埋伏、毆打謝婦，再請徵信社員工祝偉哲連續朝謝夫租用的倉庫縱火3回。桃園地院依公共危險等罪判蔡女3年8月徒刑、4月得易科罰金之刑，而祝則判刑1年8月和3月得易科罰金之刑。兩人上訴，並與被害人和解，高等法院改判蔡女1年10月、祝10月徒刑，均緩刑3年。

蔡女2013年7月31日就找來大愛徵信社員工痛扁謝婦，打得她頭、頸、腳等處多處挫傷、血腫，還腦震盪。謝姓婦人的丈夫在桃園龜山承租一間鐵皮倉庫，但2013年8月8日、9月10日和2014年2月8日卻都失火，鐵捲門都被燻燒，所幸無人傷亡。

高院審酌，蔡女送衛福部桃園療養院做精神鑑定，確認她有重度憂鬱症和持續性憂鬱症，但涉案時辨識行為違法能力未顯著降低，無從減刑。但蔡女和祝事後與謝夫達成和解，考量3次放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪在減輕其刑後，仍過苛而有「情輕法重」的情形，再依刑法第59條減刑。

基於「修復式司法」的理念，高院認為蔡女與祝的犯後態度與一審已不一樣，因此撤銷改判。

另外，祝偉哲也玩兩面手法，他在2014年6月23日打電話恐嚇謝婦「有人付錢要打妳」，並再傳訊息要求「明天請妳準備6萬6的紅包，花錢消災！剩下的事我會安排好！」、「妳要是覺得妳那些東西能當證據那太好笑了，妳受傷了嗎？妳廠庫怎麼了嗎？大不了就恐嚇電話！妳太小看我們公司了」、「我幫妳查到，事主現在直接出150 萬要對妳家、廠庫、汽車，和你本人，要讓妳消失，公司在考慮要不要接，妳要的資料放心我拿到一點，星期一準備好我要的，我會再跟妳連絡」，檢方追加起訴恐嚇取財未遂，高院則認為起訴不合法，諭知不受理。

蔡姓女子因細故而對謝姓婦人懷恨，她除找找「大愛徵信社」員工毆打謝婦，還3度請人朝...
蔡姓女子因細故而對謝姓婦人懷恨，她除找找「大愛徵信社」員工毆打謝婦，還3度請人朝對方丈夫的倉庫縱火。高等法院考量蔡女和被害人和解，給予緩刑。記者王宏舜／攝影
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恐嚇縱火

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