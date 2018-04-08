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妻分房夫鬧離婚 法官駁：性生活非感情唯一要件

2018-04-08 22:50聯合報 記者林敬家╱即時報導

張姓男子結婚7年育有一子，他不滿妻和他分房4年，鮮少性生活，最近一次牽手已是3年前的事，夫妻倆相對無言，平時也不打招呼，「雙方連朋友都不如」，向法院請求離婚，妻則控訴夫常罵人、傷人，卻不賠罪也不改錯，要她配合性行為是強人所難。台中地院法官認為性生活是婚姻生活一部分，卻非維擊夫妻情感唯一要件，判兩人不准離。

張姓男子指出，妻有潔癖，一切都要依她乾淨標準，平常未經詢問擅自移動他的物品，事後也不主動告知，兩造為此多次發生爭吵，妻一生氣就要數星期甚至數個月才會氣消，分房以來雙方食衣住行各自處理，他自己煮晚餐、洗衣、晾衣，妻將他當成房客，使他身心所受折磨實無法平復，對此婚姻感到心灰意冷。

妻子卻認為，丈夫不分擔家事，日常家事都是她一肩扛起，她下班回家忙小孩、家事，身心疲憊常感冒，丈夫不是看電視、上網，就是等著吃飯，常嘲諷她自作自受，丈夫不管她身心俱疲，卻要求她配合性生活，心理狀況跌到谷底，她曾自我調整，問夫是否行房，竟被回「不稀罕」，她提議參加諮商輔導，夫卻認為妻去即可，因此作罷。

法官認為，丈夫拒絕婚姻諮商使婚姻陷入難以回復僵局，應負較重可歸責性，且尚難認定雙方在婚姻在客觀上，已達重大破碇且無回復希望程度，駁回原告請求離婚之訴。

張姓男子不滿妻不願行房與生活習慣不同訴請離婚被駁回。圖／ingimage
張姓男子不滿妻不願行房與生活習慣不同訴請離婚被駁回。圖／ingimage
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婚姻夫妻離婚
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