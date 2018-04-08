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破壞陳竹音姊姊靈堂逮到人了 肇事家屬：深感抱歉

2018-04-08 21:30聯合報 記者吳淑君╱即時報導

特技演員陳竹音的姊姊，3月2日被人發現陳屍在基隆一棟大樓頂樓機房，死因離奇，今天早上陳姊姊的靈堂傳出遭人破壞，相關物品被偷走，讓家屬非常氣憤，警方火速逮捕一名洪姓女子，移送法辦。

陳竹音的姊姊死因待釐清，陳竹音今早卻發現有人在姊姊靈堂搞亂，還偷走姊姊相片、禮服、假髮等，立即報警處理。

基隆市政府警察局第一警分局說，獲報後員警立即前往現場調閱監視器，並通知鑑識人員到場採證。經比對靈堂車輛出入資料，發現一名洪姓女子涉有重嫌，近中午警方在洪嫌住處將她查緝到案，並起獲於該靈堂所竊之物。

警方調查，洪姓女子今日凌晨3時許前往設在南榮路上的靈堂，向管理人員登記基本資料及使用車號，進入靈堂後隨機行竊，搜刮陳姓被害人物品後，還留下簽名才離去。

據該靈堂管理人員指稱，近來常有遊民因飢餓隨機取走供品果腹，但基於對對往生者的尊重，很少會全部取走以及破壞靈堂，經被害人清點遭竊供品有禮服、包包、假髮及項鍊，另放置於供桌上之蘋果平板遭塗鴉但未取走。

據洪姓女嫌家屬供稱，洪女係知覺失調患者並領有身心障礙手冊，近期也有強制就醫情形，洪女無法控制自己行為，對本案並無故意，並表示此次事件他們對被害人深感抱歉。

洪姓女子今日凌晨3時許，破壞特技演員陳竹音姊姊靈堂。圖／基隆市警局提供
洪姓女子今日凌晨3時許，破壞特技演員陳竹音姊姊靈堂。圖／基隆市警局提供
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