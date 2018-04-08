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學生竟是違停大戶？ 南部大學學區去年暑假少收7百萬罰金

逆向騎車撞傷祖孫逃逸 男子竟說「感冒頭腦昏沉」

2018-04-08 17:02聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市大社區6日晚間發生車禍肇逃事故，吳家祖孫共乘機車外出，返家途中被一輛逆向行駛的機車撞上，55歲阿嬤骨折、7歲男童臉上多處擦傷，機車騎士肇事後回頭看一眼就加速離去，肇事過程全被路旁店家監視器拍下。警方說，過濾監視器畫面揪出詹姓男子涉嫌肇逃，詹男竟辯稱因感冒頭腦昏沉，一時慌亂才會逃跑。

4月6日晚上8點多，吳家阿嬤載著7歲孫子騎機車返家，行經大社路134巷口咖啡店，一部機車迎面而來撞上吳家祖孫，吳阿嬤與孫子連人帶車倒下，機車騎士停車回頭看一眼，隨即按下油門離開現場，現場獨留吳家祖孫錯愕不已。

吳阿嬤起身後直接騎車回家，返家發現孫子臉部多處擦傷，自己右腿也疼痛不止，家人送醫發現右腿被撞骨折，連夜前往派出所報案；家人對此氣憤不已，將店家錄製影像放上網路，拜託社會大眾協助緝凶。

湖內警分局一甲派出所在6日晚間11點獲報，員警前往事故現場勘查，並調閱店家與道路監視器。警方指出，詹姓男子涉有重嫌，今天到案坦承撞人，全案依肇事逃逸罪嫌法辦，詹男說，車禍當天感冒就醫，注射藥劑後頭腦昏昏沉沉，再加上第一次發生車禍心慌意亂，除了逃跑不知如何處理。警方呼籲，事故發生時千萬不可逕自離開車禍現場，應冷靜報警才是正確的處理方式。

詹姓男子撞傷人後逃逸，辯稱因感冒頭腦昏沉。記者徐白櫻／翻攝
詹姓男子撞傷人後逃逸，辯稱因感冒頭腦昏沉。記者徐白櫻／翻攝
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吳家阿嬤返家後才知傷勢嚴重，醫師診斷為右腿骨折。圖／翻攝爆料公社
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吳家7歲小孫子臉部多處擦傷，家人氣憤不已。圖／翻攝爆料公社
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車禍骨折感冒
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