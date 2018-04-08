逆向騎車撞傷祖孫逃逸 男子竟說「感冒頭腦昏沉」

2018-04-08 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市大社區6日晚間發生車禍肇逃事故，吳家祖孫共乘機車外出，返家途中被一輛逆向行駛的機車撞上，55歲阿嬤骨折、7歲男童臉上多處擦傷，機車騎士肇事後回頭看一眼就加速離去，肇事過程全被路旁店家監視器拍下。警方說，過濾監視器畫面揪出詹姓男子涉嫌肇逃，詹男竟辯稱因感冒頭腦昏沉，一時慌亂才會逃跑。

4月6日晚上8點多，吳家阿嬤載著7歲孫子騎機車返家，行經大社路134巷口咖啡店，一部機車迎面而來撞上吳家祖孫，吳阿嬤與孫子連人帶車倒下，機車騎士停車回頭看一眼，隨即按下油門離開現場，現場獨留吳家祖孫錯愕不已。

吳阿嬤起身後直接騎車回家，返家發現孫子臉部多處擦傷，自己右腿也疼痛不止，家人送醫發現右腿被撞骨折，連夜前往派出所報案；家人對此氣憤不已，將店家錄製影像放上網路，拜託社會大眾協助緝凶。