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酒駕找蹺家侄兒撞死女子 友人車亂停也被判刑

2018-04-08 15:25聯合報 記者林敬家╱即時報導

台中市42歲朱姓女子搭勞姓友人車子返家，下車後勞到左後門彎身取物，朱在一旁警示，卻被騎機車酒駕的黃姓男子撞上，彈到對向車道，又被莊姓男子駕駛車輛撞上，頭部重創送醫後不治，黃酒測值達0.37mg/l超標，台中地院依過失致死判黃2年8月徒刑，法官認為，勞姓友人因未緊靠道路右側停車，也是肇事原因之一，判勞6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

朱姓女子在2015年11月23日晚上6點多搭勞姓友人的車子返家，沿著太堤西路由東平路往長億六街方向行駛，車停在路邊後，勞貼心的幫忙拿取放在左後方的行李，朱姓女子站在一旁等候，勞突然聽到「啊」一聲，手晃了一下轉身一看，友人已倒在路中央，左後車門則被撞凹。

朱姓女子被黃姓男子撞飛順勢撞到勞所駕駛的小客車左後車門彈到對向車道，又被南往北方向莊姓駕駛車輛撞擊倒地，黃男坦承在家喝酒後想到附近公園找姪子，騎車上路撞上朱女。

法官參考交通事故調查報告表，認定勞姓友人未緊靠道路右側停車跨占車道，且停車後開啟靠近車道的左後車門欲拿取行李，未注意左後方有無來車，導致同樣站立在道路上，位於她身旁的朱姓女子遭撞，勞也有過失。

另對向車道莊姓駕駛雖超速，但是正常行駛於車道，行經案發地點時來不及反應而肇事，且他在發現後隨即緊急煞車向右偏移，已採取必要的安全措施，判他無罪。

台中市42歲朱姓女子站在路邊遭酒駕黃姓男子撞飛，黃與勞姓友人都被依過失致死罪判刑...
台中市42歲朱姓女子站在路邊遭酒駕黃姓男子撞飛，黃與勞姓友人都被依過失致死罪判刑。圖／報系資料照
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