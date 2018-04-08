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產後撕裂傷被男友硬上？ 法官查他「有忍住」判無罪

2018-04-08 15:21聯合報 記者林伯驊╱即時報導

桃園一名女子與高雄張姓男網友未婚生下1子，她於是南下跟張同居，因自然產後傷口不舒服由張幫忙擦藥，她卻指控，張某晚趁機用手指、在以下體插入強制性交，隔天清晨又不顧拒絕性侵得逞，高雄法院審理後發現張並無強迫，反而女子還和另一男性交，全案判張無罪，可上訴。

院方審理時，張姓男子辯稱2015年10至11月間在Line群組認識女子並交往，隔年7月產下男嬰，不過女方不想那麼早定下來，他取得對方家人諒解，帶女友及兒子回高雄同居，待一段時間適應再結婚。

張說，產後他每天在洗澡後幫她擦藥，一個半月後的凌晨，他發現已經沒有縫合傷口的線頭了，於是用手指伸入陰道撫摸，她沒抗拒才戴套要性交，但幾下後她說不要就立即停止，隔天早上也在她拒絕後就停止性行為。張指出，女友要求穿內褲，他開玩笑地不給，但起初她並沒說不要性行為。

張推測，因女友鬧著要他去桃園辦小孩的生父認領手續，及日前她要和朋友出遊他沒空，加上她不想離開桃園，而他在高雄有穩定工作也不願到桃園陪伴，女友才情緒不佳。

合議庭認為，張有忍住性慾，沒有強制性交，且女子返回桃園後，兩人聊天包括手遊「精靈寶可夢」抓寶地點、嬰兒哭鬧與寵物貓咪現況等，2016年8月至12月間持續互相聯繫，但都沒提到性侵事情，反而女方要張到桃園讓復合、認領男嬰，加上女方審理自曝，回桃園後又與其他人性交，驗傷結果不可採信，無積極證據證明性侵，判張無罪，可上訴。

桃園一名女子指控男友替她陰部擦藥強行性交，但法官認為男友有忍住性慾打住，且女子自...
桃園一名女子指控男友替她陰部擦藥強行性交，但法官認為男友有忍住性慾打住，且女子自曝另與他人性行為，全案高雄地院判無罪。圖／報系資料照
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性侵性行為寵物
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