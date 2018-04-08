產後撕裂傷被男友硬上？ 法官查他「有忍住」判無罪

2018-04-08 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



桃園一名女子與高雄張姓男網友未婚生下1子，她於是南下跟張同居，因自然產後傷口不舒服由張幫忙擦藥，她卻指控，張某晚趁機用手指、在以下體插入強制性交，隔天清晨又不顧拒絕性侵得逞，高雄法院審理後發現張並無強迫，反而女子還和另一男性交，全案判張無罪，可上訴。

院方審理時，張姓男子辯稱2015年10至11月間在Line群組認識女子並交往，隔年7月產下男嬰，不過女方不想那麼早定下來，他取得對方家人諒解，帶女友及兒子回高雄同居，待一段時間適應再結婚。

張說，產後他每天在洗澡後幫她擦藥，一個半月後的凌晨，他發現已經沒有縫合傷口的線頭了，於是用手指伸入陰道撫摸，她沒抗拒才戴套要性交，但幾下後她說不要就立即停止，隔天早上也在她拒絕後就停止性行為。張指出，女友要求穿內褲，他開玩笑地不給，但起初她並沒說不要性行為。

張推測，因女友鬧著要他去桃園辦小孩的生父認領手續，及日前她要和朋友出遊他沒空，加上她不想離開桃園，而他在高雄有穩定工作也不願到桃園陪伴，女友才情緒不佳。