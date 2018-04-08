變態男持密錄器偷拍 警發現多人受害

2018-04-08 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市謝姓男子（34歲）上周六行徑京站轉運站附近，看到孟姓女子（23歲）穿著短褲，身材姣好，竟持密錄器偷拍她的大腿，孟女發現有人一路緊跟，一回頭發現自己被偷拍，當場驚叫報警，附近員警趕來，當場將他依妨害秘密罪嫌送辦。

警方勘查密錄器畫面，發現受害者不只一人，斥責謝男「要是沒被抓到，肯定有更多女生受害。」謝則低頭不語。

謝男供稱，他從事運輸業，會有偷窺的衝動，以後會改過自新，希望警方不要告訴家人。