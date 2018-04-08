拾獲卡兌換一包衛生紙 侵占代價罰3千元

2018-04-08 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市吳姓男子去年5月間逛左營區瑞豐夜市，被控在地上涉嫌拾獲劉姓被害人遺失的中油會員卡後占為己有，吳持卡到加油站以點數換取一包衛生紙，吳矢口否認有意侵占會員卡，辯稱拿錯卡；但橋頭地院法官認為吳未在第一間向加油站員反應拾獲他人會員卡，反而拿劉的卡兌換贈品，認為吳違反侵占遺失物罪，判處罰金3千元，得易服勞役3天，全案仍可上訴。

判決書指出，吳（38歲）去年5 月28日晚間10點多，在瑞豐夜市見地上有劉姓男子遗失中油VIP會員卡1 張，將會員卡拾起後占為己有；翌日凌晨1 點17分，騎機車至中油岡山站加油，並以會員卡內點數兌換抽取式衛生紙1大包欲供己使用。

劉姓失主去年5 月30日前往中油公辦理新卡時，得知會員卡內點數遭人兌換贈品後報警處理，經警調閱監視器錄影畫面查獲吳涉案，並扣得會員卡及吳兌換抽取式衛生紙1 大包。

吳坦承拾獲劉會員卡，並持卡兌換衛生紙，但否認有意侵占遺失物，辯稱他拾獲時間已晚，本來打算隔天拿至中油招領，因劉的會員卡與他的會員卡放在一起，且卡片未記名，才會兌換贈品時拿錯卡片。