前議員三度酒駕 依公共危險罪嫌送辦

2018-04-08 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



前國民黨新竹市議員謝希誠，今天凌晨三度酒後駕車，警方依公共危險罪嫌送辦。 分享 facebook 國民黨新竹市前議員謝希誠，今天凌晨三度酒後駕車，返家途中疑似先撞上路邊2輛車，彈回安全島才停下，幸未造成傷亡，但仍被警方測出酒測值高達每公升0.81毫克，警方依公共危險罪嫌送辦，檢方複訊後請回。。

警方調查，51歲的謝希誠今天凌晨0點左右，駕駛自小客車行經竹市中華路二段新竹女中前北上車道，連續撞及2輛停放在路旁靜止汽車後，又失控衝上車道分隔島，警方對他酒測值高達每公升0.81毫克。謝希誠向警方坦承昨晚參與宴會時喝了紅酒，才會酒後駕車。