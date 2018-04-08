親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國民黨新竹前議員三度酒駕 依公共危險罪嫌送辦

在陸台生經驗談：登陸前想清楚 一定要進名校

惡劣！清運陸軍黃埔新村垃圾 竟就地掩埋被踢爆

2018-04-08 13:33聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄快立潔企業社與陸軍八軍團簽訂環境清理契約，為鳳山區「黃埔新村」處理廢棄物，不料涉嫌委請另間公司開挖土機，將垃圾就地回填掩埋，幸好居民發現檢舉，高雄地院認定已犯非法處理廢棄物罪，判快立潔的王姓負責人2年徒刑，緩刑5年，並應支付國庫50萬元。全案可上訴。

判決指出，王姓負責人是前年6與陸軍第八軍團指揮部簽訂「高雄市黃埔新村環境清理維護契約」，負責清理黃埔新村之空置眷舍，及眷村環境整理，但他於8月間，要不知情的挖土機黃姓司機在黃埔新村之西一巷、西六巷空地，把清出的塑膠、廢木材及空置眷戶所遺留之家庭垃圾等，直接回填在現場泥土空地。

居民發現後連忙檢舉，並另雇人開挖西一巷空地，親眼目睹挖出廢棄垃圾、廢木材，拍照存證，清楚顯示垃圾與木材等是與泥土混雜成堆；即使現場快立潔公司的領班證稱，居民開挖都是磚塊，其他樹枝原就在地上；黃姓挖土機司機也說，開挖出來的土是乾淨的，沒有什麼東西，但法官依照片證物，認定垃圾是地下挖出。

合議庭認為，王姓負責人原本警詢坦承犯行，檢方偵查時又改口，是被證人交互詰問又調查卷證完，才終於坦承，浪費司法資源，難認犯後有悔改，但他事後已將廢棄物全數挖出清除，雖依非法處理廢棄物罪判2年徒刑，給予緩刑5年，期間應付國庫50萬元，可上訴。

一間清潔公司與陸軍簽約，為高雄鳳山區黃埔新村的舊眷舍清理廢棄物，竟涉嫌就地掩埋回...
一間清潔公司與陸軍簽約，為高雄鳳山區黃埔新村的舊眷舍清理廢棄物，竟涉嫌就地掩埋回填，高雄地院判2年徒刑，緩刑5年。圖非案發照。圖／報系資料照
分享

廢棄物陸軍眷村
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

上山不掃墓！ 32人齊聚仁武山區連賭3天

2018-04-08 11:35

賣中科院大陸貨遭解約 廠商辯：貿易無國界

2018-04-08 10:03

拾獲卡兌換一包衛生紙 侵占代價罰3千元

2018-04-08 14:03

前議員三度酒駕 依公共危險罪嫌送辦

2018-04-08 13:55

小孩哭聲、腳步聲忍半年 告鄰居精神賠償被駁回

2018-04-08 12:40

影／男大生領養貓凌虐 倖存毛孩害怕陌生人

2018-04-08 11:27

軍人欠大筆賭債 靠阿嬤砸200萬老本才保命

2018-04-08 08:17

科技辦案法制化／緝私GPS蒐證士官長被判刑 促成修法

2018-04-08 00:19

科技辦案法制化／GPS定位精準 緝毒一網打盡

2018-04-08 00:17

科技辦案法制化／緝凶蒐證 GPS辦案不再莫「法」度

2018-04-08 00:07

助弱勢救了他 假釋酒駕…免回籠

2018-04-07 23:53

動保里程碑／領養只為虐貓 首見詐欺判刑

2018-04-07 23:53

外地遊客身亡殯葬業者亂收費 「有悔意」判刑5月

2018-04-07 18:52

軍人站哨睡著半小時驗出K他命 辯稱吸到二手K毒

2018-04-07 18:06

婦顧車禍夫辛苦存錢買屋 「乾女兒」狠心騙重判3年

2018-04-07 17:48

一二審輪調方案出爐 劍青檢改提「五問」要法務部回應

2018-04-07 17:06

這樣也行？假釋期酒駕被抓 法官因他從事這行業判免刑

2018-04-07 16:12

不滿機車違停被拖吊 糞尿丟局長室被罰9萬元

2018-04-07 15:29

熔爐翻版 男教保員兩度性侵智障少年輕判10月

2018-04-07 14:14

聽信師父「家中有魔」 她拋夫棄子離家修行想離婚

2018-04-07 13:22

影／沿路砸9車 屏東落網5少年：無聊、好玩

2018-04-07 12:24

影／小黃失速撞護欄翻車2傷 行車紀錄器拍到驚險瞬間

2018-04-07 12:00

影／5屁孩無聊砸車尋樂 被害車主怒：真的有病

2018-04-07 10:49

不說你不知道 兩岸搶人台灣佔上風

2018-04-07 10:17

跨國詐騙幕後追蹤/不說你不知道 台灣判刑並不輕

2018-04-07 10:16

再婚生的小孩算前夫的？女子打官司為女兒贏回生父

2018-04-07 09:06

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

送修手機發現父親姦情 女兒「大義滅親」挺媽媽

2018-04-07 15:40

能不感謝嗎？為交通塞爆的宜蘭 員警每天站路口10小時

2018-04-07 20:15

嘉市私人宮廟竄火舌 人員緊急疏散

2018-04-07 23:47

情侶在成功麻荖漏步道迷路 民眾疑遭魔神仔捉弄

2018-04-07 16:46

這樣也行？假釋期酒駕被抓 法官因他從事這行業判免刑

2018-04-07 16:12

嘉義大陣仗到麻豆抓人、撞鐵門像槍聲 被酸角頭門檻低

2018-04-07 18:45

臉書PO狙擊槍暗殺總統！高中生派出所喊冤帳號被盜用

2018-04-07 16:55

軍人欠大筆賭債 靠阿嬤砸200萬老本才保命

2018-04-08 08:17

清明掃墓童迷失 祖先保佑指明燈

2018-04-07 17:07

蘭嶼開元港客輪驚險擦撞 遊客1人傷幸無大礙

2018-04-07 18:22

7歲女童陪媽媽打掃工作 慘遭色保全四度摸私處猥褻

2018-04-07 18:45

影／不顧懷孕3月還吸毒 大樓飄出怪味警破毒窟

2018-04-07 14:22

外地遊客身亡殯葬業者亂收費 「有悔意」判刑5月

2018-04-07 18:52

921地震牽跨海情 德救難犬協會來台設據點

2018-04-08 04:33

失智老婦頻呼過世兒子名 助返家員警鼻酸

2018-04-08 10:05

軍人站哨睡著半小時驗出K他命 辯稱吸到二手K毒

2018-04-07 18:06

網路留言要暗殺總統 高中生：買遊戲帳號糾紛被冒名

2018-04-07 18:30

派出所長涉性騷記者案 柯P：分局長行程也要登記

2018-04-07 16:05

科技辦案法制化／緝私GPS蒐證士官長被判刑 促成修法

2018-04-08 00:19

婦顧車禍夫辛苦存錢買屋 「乾女兒」狠心騙重判3年

2018-04-07 17:48

直播走光涉妨害風化 音樂女師獲不起訴

2018-04-08 11:07

一二審輪調方案出爐 劍青檢改提「五問」要法務部回應

2018-04-07 17:06

科技辦案法制化／緝凶蒐證 GPS辦案不再莫「法」度

2018-04-08 00:07

賣中科院大陸貨遭解約 廠商辯：貿易無國界

2018-04-08 10:03

女騎士以為機車失竊去報案 竟是忘了停在哪

2018-04-07 14:59

父宿醉讓5歲兒「蹺課」 法官剝奪監護權教訓他

2018-04-07 19:23

冒領北捷失物再添一件 男子專挑無主皮夾

2018-04-07 16:30

助弱勢救了他 假釋酒駕…免回籠

2018-04-07 23:53

烏龍黑幫尋仇開槍涉散播謠言 警追究到底

2018-04-07 16:23

墓地利益糾紛清明節開槍 警搜墓園犯嫌攜槍投案

2018-04-08 11:14

影／婦停紅燈突暈眩 巧遇暖警拍手求助送醫

2018-04-07 17:15

台中國強街民宅火警3傷 疑煮食不慎引起

2018-04-07 17:42

清明連假這個派出所忙翻了 仍連3天查獲毒品酒駕

2018-04-07 18:55

高市中區資源回收場1樓配電室起火 無人受傷

2018-04-07 22:31

動保里程碑／領養只為虐貓 首見詐欺判刑

2018-04-07 23:53

影／警代照顧酒駕男貴賓犬 狗來旺破案連連

2018-04-08 11:05

上山不掃墓！ 32人齊聚仁武山區連賭3天

2018-04-08 11:35

不滿機車違停被拖吊 糞尿丟局長室被罰9萬元

2018-04-07 15:29

半年前糾紛「越想越生氣」 女竟持球棒砸店

2018-04-07 16:44

砍死人還殘忍塞進後車廂 凶手判22年再賠200萬

2018-04-08 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top