惡劣！清運陸軍黃埔新村垃圾 竟就地掩埋被踢爆

2018-04-08 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄快立潔企業社與陸軍八軍團簽訂環境清理契約，為鳳山區「黃埔新村」處理廢棄物，不料涉嫌委請另間公司開挖土機，將垃圾就地回填掩埋，幸好居民發現檢舉，高雄地院認定已犯非法處理廢棄物罪，判快立潔的王姓負責人2年徒刑，緩刑5年，並應支付國庫50萬元。全案可上訴。

判決指出，王姓負責人是前年6與陸軍第八軍團指揮部簽訂「高雄市黃埔新村環境清理維護契約」，負責清理黃埔新村之空置眷舍，及眷村環境整理，但他於8月間，要不知情的挖土機黃姓司機在黃埔新村之西一巷、西六巷空地，把清出的塑膠、廢木材及空置眷戶所遺留之家庭垃圾等，直接回填在現場泥土空地。

居民發現後連忙檢舉，並另雇人開挖西一巷空地，親眼目睹挖出廢棄垃圾、廢木材，拍照存證，清楚顯示垃圾與木材等是與泥土混雜成堆；即使現場快立潔公司的領班證稱，居民開挖都是磚塊，其他樹枝原就在地上；黃姓挖土機司機也說，開挖出來的土是乾淨的，沒有什麼東西，但法官依照片證物，認定垃圾是地下挖出。