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軍人站哨睡著半小時驗出K他命 辯稱吸到二手K毒

2018-04-07 18:06聯合報 記者劉星君╱即時報導

海軍陸戰隊99旅砲兵營薛姓上兵去年5月底深夜收假，返回營區執勤凌晨5到7點的聯合械庫衛哨勤務時，明知服勤時需站姿或坐哨保持警覺，竟趴在桌上睡著半小時，被下士班長巡查發現。高雄地院審理，薛觸犯陸海空軍刑法第34條第1項前段廢弛職務罪，處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決指出，薛姓上兵（26歲）辯稱，因為服用感冒藥才導致昏睡，但經查，薛在軍方約談過程中，表示自己因為前晚睡眠不足而在站哨時小睡，都沒有表示自己因生病服用感冒藥而昏睡，也沒有提出感冒藥的處方籤、購買憑證，因此難以採信其說詞。

判決指出，薛姓上兵去年案發後採尿時，尿液中驗出Ｋ他命濃度832ng/mL，對照K他命多以鼻腔、或抽K煙方式施用，薛又辯稱他在收假前一天下午，跟朋友唱歌時吸到二手K他命，顯示與常情不符，不足採信其說詞。

判決指出，根據陸海空軍刑法第34條第1項，並不問造成「睡眠」的原因為何，只要因為睡眠而廢弛職務並足生軍事上不利益，即構成該罪。

法官考量，薛身為現役志願役軍人，本應重法守紀，竟棄其義務於不顧，獨自械哨衛哨時睡眠且到不省人事程度，足以影響軍隊紀律及營區安全控管，考量衛哨睡眠後約30分鐘被發現，尚未實際造成軍械遺失或遭破壞，判處3月，可易科罰金9萬元。

高雄地院、地檢外觀。圖／報系資料照
高雄地院、地檢外觀。圖／報系資料照
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