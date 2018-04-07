親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

駕駛去哪？BMW跑車突陷火海 警消急滅火車裡卻沒人

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

跨國詐騙幕後追蹤/不說你不知道 台灣判刑並不輕

2018-04-07 10:16中央社 台北7日電

台籍人士近年涉及多起國際電信詐騙案，外界常拿對岸做比較，抨擊台灣判刑太輕；法務部長邱太三說，台灣法定刑度其實並不低，但對岸拒絕合作，以致無法取得被害人筆錄等關鍵證據，造成定罪困難。

邱太三接受中央社專訪時表示，台灣經歷3次修法，不斷提高詐欺刑度，曾有詐欺犯被重判18年，外界質疑法官輕判，問題多半出在海外辦案困難，加上被害人多為中國籍，使我方難以取得相關證據，近年對岸搶著將台嫌帶到大陸審判，讓問題更加惡化。

邱太三說，多數電信詐欺集團主謀是台灣人，中國當局堅持不讓台嫌回台指認幕後主謀，導致主謀難以遭到制裁；「斬敵人一定要斬頭」，大陸應該要讓台嫌回台指認，才能有效打擊犯罪，否則永遠只能抓到機房人員或車手等，沒有意義。

邱太三還說，台灣司法單位其實已經可以查到這些機房人員半年前或一年前出國的機票是誰買的，「但沒有人來指認他（指主嫌），我們台灣的法院判不下去」。

海外電信詐欺案近年的受害者多半是中國籍，對岸拒不合作，造成相關卷證不完整，判刑更加困難。

邱太三說，如果是在國外的機房內逮到嫌犯，即使沒有被害人筆錄，但已經現場抓到嫌犯在打詐欺電話，至少可以辦詐欺未遂；不過若是在嫌犯集體住宿的旅館抓到人，中國當局又不肯提供被害人筆錄等資料，案子就根本辦不了，「總不能說集體住宿有罪吧？」

邱太三透露，曾有兩批嫌犯從海外帶回台灣後，卻沒被聲押，問題就出在中國方面不肯提供被害人筆錄，檢察官手上什麼證據都沒有，而且一幫嫌犯早就在返台的飛機上串供完畢；碰到這種情況，檢察官也很無奈。

邱太三同時補充表示，一來是卷證不完整，二來是卷證資料顯示的時間點不對，大家因而有一種台灣法院判比較輕的誤解，但其實是「我們對審判的嚴謹度比中國標準高一點」。

邱太三解釋，偵辦電信詐欺案件常出現一種問題：詐騙集團大概每半年就換一組人，在沒有被害人出面指認的情況下，無法證明詐騙集團到底騙了誰，而且法官審理案件講求證據，當大多被抓的詐騙集團成員在分工上屬於車手角色而非集團首腦，且大多為年輕人，法官通常會給他們一個機會，判比較輕。

另外，台灣經過3次修法之後，詐騙案判刑的刑度比起對岸來說，其實並不算輕。

比較兩岸詐欺罪刑度，中國法院是依詐騙金額大小或其他情況，可分別判處3年以下有期徒刑、3年以上10年以下有期徒刑、10年以上或無期徒刑。

依據中華民國刑法339條規定，詐欺可處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金，不過2015年修改刑法，改為一罪一罰，曾因此有詐欺案被重判18年；2014年6月增訂刑法第339條之4（加重詐欺罪）後，倘若是冒用政府機關或透過網際網路等方式詐騙，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金。

接著又在2017年增修組織犯罪防制條例部分條文，主要對象是詐騙集團的首謀者，因為首謀者若只是共同詐欺犯，雖然罪比較重，但最重刑度只是7年以下，「若以組織犯罪罪名審理，首謀者最重可以判到10年」。

對於外界一再要求再修法提高詐欺罪刑度，邱太三表示，若要加重詐欺罪刑度，其他刑案的刑度也要跟著檢討；一般來說，犯罪大概會看對被害人身體、生命財產所造成的危害，按照不同受害等級給予不同刑度。

邱太三指出，詐欺的本質屬於非暴力型犯罪，因此要提高詐欺的刑度，其他的非暴力犯罪刑度也要跟著提高，接著就是暴力型犯罪刑度的提高。

不過，邱太三也說，國人認為台灣判刑太輕，司法院應可針對台灣整體社會情勢變化跟犯罪手段等，例如被害的金額、人數、手段等情況，「開會調整量刑參考表」，不過「其實我們的刑度是夠的，相較日本、南韓，我們比日本還重」。

詐騙集團邱太三
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

不說你不知道 兩岸搶人台灣佔上風

2018-04-07 10:17

再婚生的小孩算前夫的？女子打官司為女兒贏回生父

2018-04-07 09:06

害人！又見酒後肇事

2018-04-07 00:52

沒紛爭調解機制前 和解得靠和事佬 來看當年立委差點互告…

2018-04-07 00:17

專業領域難速審…沒關係！現在有ADR紛爭調解機制來幫忙

2018-04-07 00:17

ADR紛爭調解新制不只免上法院 還能幫當事人解開心結

2018-04-07 00:17

遇紛爭別急著上法院 ADR調解新制免官司快又省

2018-04-07 00:17

案件要和解 先找出當事人心中的結

2018-04-06 23:48

官司纏訟27年 高院審判長花1年多調解落幕

2018-04-06 23:45

打官司太累 還有這些新選擇

2018-04-06 23:42

李男持機車大鎖攻擊路人 兄嫂盼法官把他押起來

2018-04-06 23:13

「常夢到媽媽！」5歲女童思念母親 法官讓她如願

2018-04-06 18:58

一、二審檢察官輪調 法務部：精緻偵查政策

2018-04-06 15:51

醉女急診室拉扯護理師頭髮 判2月上訴被駁回

2018-04-06 15:47

中山高西螺段車多 中午3車連環撞

2018-04-06 13:37

划不來！躲廁所逃票154元 抓到被罰5萬元

2018-04-06 12:57

手腳都不靈活 性騷女看護「摸不到不甘願」

2018-04-06 12:38

酒駕觸法判2個月 法官戒酒勸世文寫給他看

2018-04-06 11:41

七旬婦車上喝水嗆到休克 子國道急CPR救命

2018-04-06 10:35

男酒駕加速闖紅燈撞2機車 4人受傷

2018-04-06 10:01

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

導師公開指說做愛、賣身 小六女生很受傷

2018-04-06 11:45

連假機車故意闖蘇花改 警方嘆：我們還不夠忙嗎？

2018-04-06 19:41

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬

2018-04-06 19:34

划不來！躲廁所逃票154元 抓到被罰5萬元

2018-04-06 12:57

「常夢到媽媽！」5歲女童思念母親 法官讓她如願

2018-04-06 18:58

以「做愛」等不當言語指涉小六女生 導師道歉

2018-04-06 16:02

「傳香火」才孝順？ 年邁靠女兒服侍 老夫妻看清養子

2018-04-06 23:10

台中港區野馬競速狂飆 車主竟是槍砲通緝犯

2018-04-06 19:39

25歲離婚單親爸開毒趴意外身亡 留下兩名年幼子女

2018-04-06 20:18

爺當年偷換孫…侄子變兒子 不孝要怪誰？

2018-04-07 00:17

北市教官約女學生吃晚餐 卻涉帶到賓館性侵

2018-04-06 16:11

山老鼠盜採一車檜木樹瘤 「香氣」露餡

2018-04-06 21:45

10元起標！航警局高雄分局遺失物拍賣9日登場

2018-04-07 08:44

男子冒領遺失物達14次 北捷：物品特徵不再外流

2018-04-06 18:36

嗆張菲的性侵前科運將 踹車門襲警判3月

2018-04-06 20:14

疑吸毒過量 25歲男連假找傳播妹開趴後陳屍旅館

2018-04-06 18:34

要小女友傳裸照「陪伴漫漫長夜」 上傳臉書害慘自己

2018-04-06 16:45

北市黑幫尋仇深夜槍戰？男慘遭連開12槍倒血泊

2018-04-07 01:58

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

登門想認識館長未果 酒醉男嗆：不讓健身館做生意

2018-04-06 18:36

超跑集結墾丁炫耀 攔查開罰駕駛人擺臭臉

2018-04-07 08:54

女子line上設援交圈套 男子險些損失10萬元

2018-04-06 16:51

為了體驗「愉悅的感覺」 吸食笑氣自撞分隔島落跑返家

2018-04-06 11:11

誇張！男子貪小便宜 冒領捷運拾得物多達14次

2018-04-06 12:50

熊抱15歲女工讀生過癮 惡老闆食髓知味又性侵她

2018-04-07 08:12

大林里長疑年底選舉糾紛 遭黑衣人棍棒群毆骨折住院

2018-04-06 18:25

兩遊客誤闖封閉景區 原地打轉4小時以為遇上「魔神仔」

2018-04-06 15:38

台74線BMW跑車火燒車 駕駛卻不見了

2018-04-07 08:55

白天禪寺當志工晚上吸毒 男辯稱：明天就要剃度出家

2018-04-07 01:45

老警察深夜凌晨巡邏不鬆懈 清明連3天查獲通緝犯

2018-04-06 17:57

樂華夜市熱炒店打烊遭歹徒持刀闖入亂砍 二人受傷送醫

2018-04-07 08:41

警察撞傷無辜女騎士 原來是在追他

2018-04-06 20:35

官司纏訟27年 高院審判長花1年多調解落幕

2018-04-06 23:45

導師開玩笑？竟要學生演A片 家長氣炸

2018-04-06 23:39

酒駕觸法判2個月 法官戒酒勸世文寫給他看

2018-04-06 11:41

手腳都不靈活 性騷女看護「摸不到不甘願」

2018-04-06 12:38

92歲失智翁失蹤 鹿谷鄉親動員搜尋憾已故

2018-04-06 11:25

老公與小三連續車震 東宮駕車尾隨抓姦提告

2018-04-07 08:20

國際電音派對緝毒犬進駐 緝毒零容忍

2018-04-06 16:38

遭十餘人持電擊棍棒襲擊 大林鎮里長：私人恩怨

2018-04-06 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top