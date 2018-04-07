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不說你不知道 兩岸搶人台灣佔上風

2018-04-07 10:17中央社 台北7日電

台灣民眾在國外從事電信詐欺遭遣送中國大陸事件層出不窮，但法務部長邱太三說，台灣方面過去兩年從海外帶回台嫌共484人，其實遠多於送往中國大陸的296人，礙於部份國家與中華民國並無邦交，無法張揚。

為何台灣能在兩岸搶人大戰中占上風：邱太三說，關鍵在於，民主法治程度高的國家，多半願意將嫌犯交給台灣，即使中國大陸的邦交國也是如此，「因為我們是用法治讓人家相信我們不會亂搞，他們才願意把人交給我們」。

2016年4月，中國大陸無視台灣抗議，將肯亞偵破電信詐欺案中的44名台嫌帶到北京，台灣輿情譁然，隨後多國陸續將台籍詐欺嫌疑人遣送到中國大陸，成為台灣政府面臨的嚴峻挑戰。

邱太三接受中央社專訪時表示，過去台籍電信詐欺嫌犯在第三國設置機房詐欺對岸民眾而落網時，若嫌犯有台籍人士也有中國大陸民眾，兩岸的默契是「各自帶回偵辦」。

不過，近年中國大陸電信詐欺案受害者越來越多，邱太三說，約2年多前，連政府高官也受騙，公安面子掛不住開始積極偵辦，努力將台嫌帶到中國大陸受審。

邱太三坦言，兩岸現正處於競賽、爭人狀態，尤其前年520後，中國大陸當局因政治因素，更不願將台籍嫌犯交給台灣處理，政府只好另闢蹊徑，透過各種外交途徑與第三國交涉。

據統計，自2016年4月後，已從第三國帶回29案、共484名台嫌，包括拉脫維亞、泰國、土耳其、馬來西亞、印尼；中國大陸則從第三國帶走14案、268名台嫌，如果加計2014年間的28人，迄今共帶走296名台嫌。

邱太三說，外界或許以為政府都沒在辦，但數字會說話，台灣的成果並不差，只是基於國際外交情勢，顧及與第三國的合作關係，加上擔心中國大陸執法人員面子掛不住而搶得更兇，因此無法高調張揚。

邱太三指出，外交部、法務部、刑事局都透過各種管道，尋求與第三國執法機關合作；如果第一時間與第三國執法機關合作辦案，速度上「搶贏對岸」，通常嫌犯就能帶回台灣；加上台灣是法治國家，即使與對方無邦交，有時會比較容易獲得信任。

他舉例指出，多明尼加去年讓台中地檢署檢察官到當地協助辦案就是最好的例子，事實上，最近也有檢察官到沒有邦交的國家辦案。

不過，當案件發生在非邦交國，人力不足的情況就相當嚴重，邱太三表示，台灣派駐海外的法務秘書（代表法務部調查局）、警務秘書（代表內政部警政署）人手很少，先前台灣民眾在西班牙落網，只能臨時指派任務型警務秘書處理，因此最近通過「打擊跨境詐欺犯罪任務型警察聯絡官」計畫，另爭取增派法務秘書，加強偵辦海外電信詐欺犯罪力道。

雖然跨國偵辦電信詐欺案困難重重，法務部3年多來總共返還新台幣2000多萬元的贓款給中國大陸被害人，但外界想不到的是，台灣方面努力還款，對岸卻因「成本考量」等原因，最近表達希望不要返還贓款。

邱太三解釋，對岸表示，曾經有一次收到台灣歸還的新台幣40多萬贓款，要發還給散布在中國大陸各地的被害人，但因幅員太廣，光是交通成本就花了新台幣20多萬元，讓對岸直呼不划算。不過，邱太三說，「對我們來說，該還給人家的，還是會按照我們的法律來做」。

邱太三
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