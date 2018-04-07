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不收「自自冉冉」 教育部辭典為何要留「三隻小豬」?

老公與小三連續車震 東宮駕車尾隨抓姦提告

2018-04-07 08:20聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

已婚男子「阿佳」（化名）經友人介紹認識「小麗」（化名）陷入熱戀，連續發生多次「車震」，經妻子「小娟」發現丈夫異常，駕車赫然發現丈夫與「小三」車震，控告兩人妨害家庭，台中地院法官以兩人已與「小娟」和解，獲得被害人原諒，將兩人各判刑3 月，緩刑2年，罰兩人各參加3場法治教育。

檢審查出，「阿佳」（58歲）是「小娟」（化名）的丈夫，而「小麗 」（56歲）明知他是有配偶之人，卻於2016年8月25日中午，將車輛停放在台中市國安二路上路邊；同年10月20日中午，在台中市西屯區玉寶路路邊，又於2017年1月5日中午，在台中市西屯區安和路紫爵酒店附近路邊，連續發生3次「車震」。

婦人「小娟」發現丈夫異常，懷疑在外有婚外情，始駕車尾隨丈夫所駕的車子，赫然發現丈夫與「小三」車震，憤而提出告訴。

男子「阿佳」與「小麗」坦承犯案，又有「小娟」提出的車內錄音光碟，足證兩人確實有性器接合的通姦行為，妨害家庭的犯行足以認定。

法官以雙方已達成和解，足認「阿佳」與「小麗」有悔意，因此判兩人均緩刑兩年，並應於緩刑期內接受受理執行地方法院檢察署所舉辦之法治教育3場次；緩刑期間均付保護管束。

已婚男子「阿佳」經友人介紹認識「小麗」，連續發生多次「車震」，經妻子發現丈夫異常...
已婚男子「阿佳」經友人介紹認識「小麗」，連續發生多次「車震」，經妻子發現丈夫異常，駕車尾隨發現丈夫與「小三」車震，控告兩人妨害家庭，台中地院將兩人各判刑3 月，緩刑2年，罰兩人各參加3場法治教育。圖／本報資料照
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妨害家庭婚外情國安
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