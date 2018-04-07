熊抱15歲女工讀生過癮 惡老闆食髓知味又性侵她

2018-04-07 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



火鍋店老闆「阿仁」（化名）雇用女工讀生「小艾」（化名），見她獨自到儲貨區拿取餐具，從後環抱被害人，他食髓知味，數日後見她在玩寵物，趁機在儲貨區及休息室性侵被害人得逞，台中高分院以他已與被害人達成和解，依性騷擾防治法將他判刑4月；另依利用權勢性交罪將他判刑1年8月，緩刑5年。

二審合議庭為促使「阿仁」日後得以知曉尊重法治觀念，認為除緩刑宣告外，實有賦予他一定負擔之必要，因此罰他向國庫支付20萬元，以期他深自惕勵，切勿心存僥倖，重蹈覆轍。

法官並認為「阿仁」欠缺兩性平權、尊重性別差異基本觀念，為促使他改過遷善，命他應接受地檢署舉辦的法治教育15場次，以促其鞭策自我，用啟自新。

判決書指出，「阿仁」在他經營的火鍋店，雇用15歲少女「小艾」擔任工讀生，2016年2月14日晚間，他到火鍋店2樓儲貨區時，見她獨自在該處拿取餐具，因對她心有好感，認有機可乘，突然以雙手自她背後將其環抱，並藉口對她交代工作後，隨即放開她。

被害人「小艾」一時不知如何應對，隨即拿取餐具後便下樓繼續工作，並因礙於他的老闆身分，致未及時於職場上張揚、揭發此事。

「阿仁」於2月22日22時許，見「小艾」獨自至火鍋店2樓逗弄寵物，想到先前對她性騷擾之後，她均無揭發或抗議之舉，遂認她應會顧慮他在工作業務上居於監督、指揮之優勢地位，而對他性侵害行為隱忍屈從。

他在火鍋店2樓儲貨區，先以雙手自「小艾」背後對她環抱，又對她稱「妳長得很像店裡以前的員工，那個員工很信任我」等語後，親吻她嘴唇，並掀開她衣服，性侵被害人得逞，又帶她至休息室，再度性侵害，後來因聽聞可疑聲響，遂令她穿上衣物後，自己迅速下樓。