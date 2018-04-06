官司纏訟27年 高院審判長花1年多調解落幕

2018-04-06 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



民航局1983年委託中央信託局辦理「航空管制自動化系統」工程招標，洛克希德電子公司以美金3906萬得標，但因進度嚴重落後，民航局1988年終止工程契約。中信局求償美金1912萬與台幣8341萬元，案件纏訟27年，前年底在高院更一審審判長張松鈞調解下，洛克希德飛機公司與洛克希德馬汀公司給付台灣銀行(併中信局)、民航局美金共1367萬元，案件落幕。

這起案件也影響台灣洛克希德公司向中信局、民航局請求損害賠償與1990年即聲請的證據保全訴訟。一名承接此案的名律師感概，從年輕時的「菜鳥」接了廿餘年，其實雙方都覺得「很疲乏」，但因背負勝訴、敗訴的壓力，有「面子問題」；打到後來，還要擔心「律師費」成為當事人酌量的成本。

類似的漫漫官司，不只審判的法官、鑑定單位可能更換，連當事人(或公司)都可能變更，民事訴訟採當事人進行主義，不像刑事案件有速審法規範，雖然法院有辦案期限內規，但難以預料完結篇哪天上演。

高院指出，洛克希德和台銀、民航局互告，案件之所以拖這麼久，是因航管自動化與中正(桃園)、高雄、台中三地機場的塔台及進場管制系統資料龐雜，松山機場的航管設施又牽涉到國防，具機密性，航管的軟硬體牽涉到專業，一般人難懂。高院請中科院和清大鑑定，結果卻不同，法官也很難處理。兩起案件判決書多達二百五十多頁，但最高法院仍廢棄、發回更審。

在資料可能保全不足、鑑定也無法完全確認的狀況下，要再走判決路線，相當不樂觀，和解、調解成了解決紛爭的曙光。

以洛克希德案為例，民航局為公法人，公務員有責任問題、怕被說圖利，實務上難以走和解之路，洛克希德是國際知名、規模雄大的航太工業公司，要接受和解的流程也繁複。高院決定將所有的爭議用表格的方式列出，每一格應該賠償多少錢，法官請雙方確實評估，花了一年半的時間和解，用數據與統計說服雙方，而不是包裹式的漫天隨意喊價，兩造才心服口服。

審判長張松鈞表示，每一項討論數據都必須告訴當事人算法，並告知當事人法院的判決維持率，提醒他們訴訟的風險。

家事、勞資、專業糾紛的調解架構都不相同，法院應建立模式，讓當事人多一種選擇。