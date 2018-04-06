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打官司太累 還有這些新選擇

2018-04-06 23:42聯合報 記者王宏舜╱即時報導

訴訟案件越來越多，不但成法官辦案壓力，也影響裁判品質，如何減少訟源，成司改國是會議關注焦點。司法院除力推法院內調解外，也思考擴大行政型及民間型ADR（Alternative Dispute Resolution）等訴訟外紛爭解決機制。攸關勞工權益的勞動事件法草案，是近期重頭戲，會銜行政院後，將請立法院審議。

司法院民事廳廳長邱瑞祥表示，ADR的類型除法院調解外，還包括像是鄉鎮市調解委員會的「行政型」、仲裁協會的「民間型」三大類，只要是私權的紛爭，不論是醫療、土地或買賣爭執，都可透過ADR來處理。ADR有專業調解人制度，如醫療糾紛，就可透過醫療專業人員來協助判斷，速度可能比傳統訴訟更快。他以2011年日本福島核災為例，當地政府、律師公會為使災民早日獲賠而奔走，一年內就有超過八成的災民願以ADR的方式來解決災害，損失也能儘快填補。

邱說，比起傳統判決，ADR更增隱密性，因過協商過程與結論可以選擇不公開，結果由當事人自行決定，較訴訟有自主性。

一名92歲的老婦因腹股溝皮下化膿到台北榮總住院治療，兩個月後醫師認為她已達出院標準，她卻霸占病床4年多，北榮提遷讓返還病床位訴訟，即便一審判老太太須「還床」，但她上訴。

高院審理期間，請調解委員赴病房調解，老太太今年春節前終於搬離，北榮3月初正式撤告。

高院書記官長黃麟倫表示，司法解決爭端的方式不是只有判決而已，司法的目的是解決紛爭，而非「生產判決」，如果其他途徑都無法處理，才會走向多半是「零和」的裁判。

另外，司法院擬定的勞動事件法草案已定稿，其中參考日本法制，將由一名勞動法庭法官和兩名具勞、資背景的調解委員組成勞動調解委員會，讓當事人有三次調解庭機會，了解爭議事實和法律關係，希望提升當事人自主解決紛爭的功能。

司法院福島核災立法院
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